Toikido сотрудничает с Chuck E Cheese для опыта Piñata Smashlings

Toikido, лондонская развлекательная компания, специализирующаяся на цифровом дизайне и игрушках, объявила о партнерстве с Chuck E Cheese, ведущим в мире центром семейных развлечений. Сотрудничество направлено на то, чтобы предоставить юным поклонникам захватывающий опыт игры Piñata Smashlings как в игре, так и в физических магазинах Chuck E Cheese.

Кампания, которая продлится три месяца, начиная с октября, будет проходить в участвующих точках Chuck E Cheese в США и Канаде. На протяжении всей акции будут проводиться специальные мероприятия, включая выходные, посвященные дегустации продуктов, а также возможность фанатам создать своего собственного персонажа Piñata Smashlings.

В игре Piñata Smashlings Roblox, разработанной Toikido и Supersocial, будут представлены любимые персонажи Чака Э. Чеезе, что станет их первой официальной IP-интеграцией в Roblox. Сотрудничество между двумя компаниями направлено на предоставление инновационных и увлекательных впечатлений для детей и их семей как в игре, так и в магазине.

Мелисса Маклинас, вице-президент по глобальному лицензированию, медиа и развитию брендовых развлечений компании Chuck E Cheese, выразила удовлетворение партнерством с Toikido, заявив, что их стремление работать со «скоростью культуры» идеально согласуется с видением Chuck E Cheese по расширению своего культового бренда. IP и персонажи.

Партнерство между Toikido и Chuck E Cheese позволит игрокам игры Piñata Smashlings Roblox не только взаимодействовать с персонажами Chuck E Cheese в цифровом формате, но и во время их первого появления в метавселенной. Физические мероприятия в магазине, цифровые вывески и призы также станут частью сотрудничества.

Chuck E Cheese превратит шесть своих популярных персонажей в персонажей Smashlings, которых игроки смогут собирать, чтобы разблокировать специальную область под брендом Chuck E Cheese в игре. Кроме того, будет проведен конкурс «Создай свою собственную пиньяту Smashlings», в ходе которого Smashling победителя главного приза будет включен в игру, чтобы его могли собирать игроки со всего мира.

У гостей развлекательного центра Chuck E Cheese в Лос-Анджелесе будет возможность встретиться с сенсацией социальных сетей Шоном, который недавно присоединился к миру Piñata Smashlings со своим собственным персонажем Smashlings.

В целом, партнерство между Toikido и Chuck E Cheese направлено на то, чтобы предоставить детям и семьям уникальные и незабываемые впечатления, как в цифровом формате, так и в магазине, посредством кампании Piñata Smashlings.

источники:

– Тойкидо

— Чак Э Чиз