Netflix добавляет игры Grand Theft Auto в библиотеку мобильных игр

В среду Netflix сделал захватывающее объявление, сообщив, что добавит три популярные игры Grand Theft Auto в свою библиотеку мобильных игр. Игры, входящие в состав «Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition» от Rockstar Games, будут доступны подписчикам начиная со следующего месяца.

Включение серии Grand Theft Auto является важным шагом для Netflix, поскольку эта франшиза была одной из самых продаваемых серий видеоигр всех времен. По всему миру было продано более 405 миллионов единиц игры, Grand Theft Auto привлекла внимание геймеров по всему миру.

Этот новый выпуск будет включать три игры: «Grand Theft Auto III – The Definitive Edition», «Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition» и «Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition». Подписчики смогут наслаждаться этими играми в Apple App Store, Google Play и в самом мобильном приложении Netflix. Интересно, что в отличие от большинства игр в библиотеке Netflix, подписчикам не понадобится контроллер, чтобы играть в эти мобильные игры.

Хотя еще неизвестно, приведет ли добавление игр «Grand Theft Auto» к увеличению роста числа подписчиков Netflix, стоит отметить, что потоковый гигант и раньше успешно погружался в игровую индустрию. Ранее в этом году Netflix выпустила «Sonic Prime Dash», основанную на бестселлере Sega «Sonic the Hedgehog».

Неясно, может ли мобильная платформа ограничить игровой процесс для этих новых выпусков, но Netflix выразил усилия по расширению охвата устройств с большим экраном. Компания начала тестировать игры на экранах телевизоров, требуя от геймеров использовать свои телефоны в качестве контроллеров.

В целом, выход Netflix в игровую индустрию продолжает развиваться. Хотя на начальном этапе могут возникнуть проблемы и неопределенности, компания сохраняет оптимизм в отношении долгосрочной ценности игр как части своих развлекательных предложений.

Часто задаваемые вопросы

1. Нужен ли мне контроллер для игры в игры Grand Theft Auto на Netflix?

Нет, в этих мобильных выпусках подписчикам не потребуется контроллер для игры.

2. Доступны ли игры Grand Theft Auto на всех мобильных платформах?

Да, игры будут доступны в Apple App Store, Google Play и в мобильном приложении Netflix.

3. Могу ли я играть в игры на устройстве с большим экраном?

Netflix начал тестировать игры на устройствах с большим экраном, что позволяет геймерам использовать свои телефоны в качестве контроллеров при игре на телевизорах.

4. Привлечет ли добавление игр «Grand Theft Auto» новых подписчиков Netflix?

Хотя неясно, приведут ли эти релизы к увеличению числа новых подписчиков, Netflix надеется, что включение популярных игровых франшиз найдет отклик у существующих и потенциальных подписчиков.