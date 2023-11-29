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Netflix предложит подписчикам трилогию Grand Theft Auto

ByГабриэль Бота

29 ноября, 2023
Netflix предложит подписчикам трилогию Grand Theft Auto

Подписчики Netflix вскоре смогут насладиться культовой трилогией Grand Theft Auto без каких-либо дополнительных затрат. С 14 декабря 2023 года Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition будет доступна подписчикам Netflix через Apple App Store, магазин Google Play и мобильное приложение Netflix на совместимых устройствах.

Поклонники серии, которые хотят погрузиться в действие Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition и Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, могут предварительно зарегистрироваться сегодня, обеспечение их готовности к игре, как только игры станут доступны.

Несмотря на то, что запуск Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition поначалу столкнулся с трудностями, разработчики постарались оперативно решить эти проблемы. Было выпущено несколько обновлений для устранения ошибок, улучшения текстур и повышения общей производительности.

В недавнем обзоре IGN трилогия была описана как сборник «классики на все времена», хотя и с некоторыми недостатками в процессе ремастеринга. Несмотря на недостатки, игры остаются удовольствием как для фанатов, так и для новичков.

Помимо выхода трилогии Grand Theft Auto, декабрь принесет фанатам еще больше волнений, поскольку Netflix планирует выпустить первый трейлер Grand Theft Auto 6.

С добавлением этих трех любимых игр Grand Theft Auto игровая библиотека Netflix расширится и предложит подписчикам более 80 наименований. Все игры в библиотеке будут доступны без рекламы, встроенных покупок и дополнительных плат.

FAQ:

Вопрос: Когда Netflix предложит трилогию Grand Theft Auto?
Ответ: Он будет доступен подписчикам Netflix 14 декабря 2023 года.

В: Могу ли я предварительно зарегистрироваться на игры?
О: Да, вы можете предварительно зарегистрироваться сейчас, чтобы быть готовыми к игре, как только они станут доступны.

Вопрос: Были ли исправлены ошибки в Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition?
О: Да, разработчики выпустили патчи для устранения ошибок, улучшения текстур и повышения производительности.

Вопрос: Будет ли Netflix предлагать Grand Theft Auto 6?
О: Да, Netflix планирует выпустить первый трейлер Grand Theft Auto 6 в декабре.

Вопрос: Сколько игр доступно в игровой библиотеке Netflix?
О: С добавлением трилогии Grand Theft Auto игровая библиотека Netflix будет насчитывать более 80 наименований.

Вопрос: Есть ли какие-либо дополнительные расходы или реклама за игру в эти игры?
О: Нет, все игры в библиотеке Netflix доступны подписчикам без какой-либо рекламы, встроенных покупок или дополнительных комиссий.

By Габриэль Бота