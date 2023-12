Netflix предложит подписчикам трилогию Grand Theft Auto

By

Подписчики Netflix вскоре смогут насладиться культовой трилогией Grand Theft Auto без каких-либо дополнительных затрат. С 14 декабря 2023 года Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition будет доступна подписчикам Netflix через Apple App Store, магазин Google Play и мобильное приложение Netflix на совместимых устройствах.

Поклонники серии, которые хотят погрузиться в действие Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition и Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, могут предварительно зарегистрироваться сегодня, обеспечение их готовности к игре, как только игры станут доступны.

Несмотря на то, что запуск Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition поначалу столкнулся с трудностями, разработчики постарались оперативно решить эти проблемы. Было выпущено несколько обновлений для устранения ошибок, улучшения текстур и повышения общей производительности.

В недавнем обзоре IGN трилогия была описана как сборник «классики на все времена», хотя и с некоторыми недостатками в процессе ремастеринга. Несмотря на недостатки, игры остаются удовольствием как для фанатов, так и для новичков.

Помимо выхода трилогии Grand Theft Auto, декабрь принесет фанатам еще больше волнений, поскольку Netflix планирует выпустить первый трейлер Grand Theft Auto 6.

С добавлением этих трех любимых игр Grand Theft Auto игровая библиотека Netflix расширится и предложит подписчикам более 80 наименований. Все игры в библиотеке будут доступны без рекламы, встроенных покупок и дополнительных плат.

