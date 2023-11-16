AMD Ryzen Threadripper Pro: бьет рекорды по мощности разгона

AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX привлекает внимание своим замечательным количеством ядер и высокой производительностью. Первоначально разработанный для установления рекордов производительности процессоров настольных компьютеров и рабочих станций, этот мощный процессор достиг этой цели, без особых усилий преодолев отметку в 100,000 23 баллов в тестах Cinebench RXNUMX. Однако в Ryzen Threadripper Pro есть еще одна скрытая жемчужина: впечатляющие возможности разгона.

Продемонстрировав невероятное мастерство разгона, американский оверклокер, известный как SAMPSON, сумел довести все 96 ядер Zen 4 процессора Ryzen Threadripper Pro 7995WX до поразительной тактовой частоты 4.80 ГГц на материнской плате Asus Pro WS TRX50-Sage WiFi, работая в AMD. Лаборатории. Достижение такой высокой частоты неизбежно приводит к увеличению энергопотребления: чудовищный процессор рабочей станции потребляет около 1000 Вт. Этот уровень энергопотребления, вероятно, выходит за рамки того, что большинство производителей рабочих станций сочли бы терпимым, главным образом из-за высоких требований к охлаждению.

Рабочая частота по умолчанию для Ryzen Threadripper Pro 7995WX составляет 2.50 ГГц с возможностью повышения частоты одного ядра до 5.10 ГГц при оптимальных условиях охлаждения. Достигнув тактовой частоты 4.80 ГГц по всем ядрам, этот процессор достиг впечатляющего разгона на 92%. Примечательно, что это достижение привело к побитию нескольких рекордов в различных версиях тестов Cinebench, что подтвердили сами AMD.

Хотя производительность в тестах Cinebench была выдающейся, как энтузиастам, так и профессионалам интересно узнать, как такой масштабный разгон повлияет на производительность в других тестах. Тем не менее, тактовая частота 4.80 ГГц была достигнута с помощью воздушного кулера IceGiant ProSiphon Elite, включающего четыре вентилятора и здоровенный 1440-граммовый радиатор. Эффективность этого решения для охлаждения, несомненно, впечатляет, и хотя уровень шума остается под вопросом, оно определенно оказалось способным справиться с трудностями разгона.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова рабочая частота по умолчанию у AMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX?

О: Ryzen Threadripper Pro 7995WX по умолчанию работает на частоте 2.50 ГГц.

Вопрос: Какова максимальная тактовая частота одного ядра Ryzen Threadripper Pro 7995WX?

О: При оптимальных условиях охлаждения одно ядро ​​Ryzen Threadripper Pro 7995WX может достигать тактовой частоты 5.10 ГГц.

Вопрос: Какое решение для охлаждения использовалось для разгона до 4.80 ГГц?

О: Для охлаждения Ryzen Threadripper Pro 1440WX в процессе разгона использовался воздушный кулер, а именно IceGiant ProSiphon Elite с четырьмя вентиляторами и радиатором весом 7995 грамм.