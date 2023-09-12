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Пользователи Venmo сообщают о сбоях и проблемах с оплатой

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Пользователи Venmo сообщают о сбоях и проблемах с оплатой

Тысячи пользователей Venmo недавно столкнулись с проблемами в приложении, включая проблемы с платежами и переводами средств. Сообщения об этих проблемах достигли максимума сегодня около 10.30:XNUMX утра по восточному времени, и многие пользователи жаловались, что приложение не работает должным образом и платежи не проходят. Venmo официально не обращался к этой проблеме и не предоставлял никаких обновлений в социальных сетях.

Пользователи обратились к таким платформам, как Twitter, чтобы выразить свое недовольство Venmo. Некоторые люди сообщают, что их балансы в приложении не обновляются, что вызывает путаницу и беспокойство. Другие жаловались на то, что не могут получить доступ к своим деньгам, что приводит к таким неудобствам, как бесполезные поездки в магазин. Со службой поддержки клиентов Venmo было трудно связаться, что усугубляло разочарование.

Хотя количество сообщений о Downdetector сокращается (на данный момент их осталось около 400), проблемы, похоже, решены для большинства пользователей. Однако важно отметить, что официального подтверждения или заявления от Venmo относительно сбоя не было.

Карта сбоев в Северной Америке, предоставленная Downdetector, показывает, что наиболее пострадавшие районы разбросаны по всей территории Соединенных Штатов. Между тем, график, отображающий проблемы, о которых сообщалось за последний час, демонстрирует тенденцию к росту.

В заключение отметим, что пользователи Venmo столкнулись с перебоями в обслуживании, включая сбои в оплате и сбои в работе приложений. Многие выразили свое недовольство на различных платформах, обращаясь за помощью и решением. Venmo пока не предоставила никаких официальных объяснений или обновлений относительно ситуации.

источники:
– Downdetector (тепловая карта сбоев, наиболее часто сообщаемые проблемы и график сбоев)

By Роберт Эндрю

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