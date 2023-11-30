Компактный режим Microsoft улучшает игровой процесс на портативных ПК

Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox для ПК, в котором появилась долгожданная функция «компактного режима». Этот новый режим призван повысить удобство использования приложения на портативных игровых ПК, предлагая более удобный интерфейс для геймеров, находящихся в пути.

В этом последнем обновлении наиболее значительным изменением является сворачиваемая боковая панель, которая теперь превращается в лаконичный набор значков. Эта модификация эффективно уменьшает занимаемую площадь приложения, позволяя пользователям максимально использовать пространство экрана своего устройства для игр.

Ожидается, что компактный режим будет особенно полезен для портативных игровых ПК, таких как ROG Ally от Asus и Legion Go от Lenovo. Фактически, Microsoft заключила партнерские отношения с Asus и другими производителями, чтобы гарантировать, что компактный режим включен на этих устройствах по умолчанию, предлагая оптимизированную работу прямо из коробки.

Одним из преимуществ этого обновления является улучшенная система уведомлений приложения Xbox для ПК. Теперь в раскрывающемся меню отображаются только непрочитанные уведомления, что позволяет пользователям оставаться в курсе событий, не отвлекаясь. Кроме того, обновление включает в себя «Инструмент восстановления игровых сервисов», предназначенный для устранения распространенных проблем, предоставляющий пользователям более удобный игровой процесс.

Кроме того, пользователи консоли Xbox также могут воспользоваться некоторыми заметными улучшениями. В обновлении появилась возможность выбора конкретной японской раскладки клавиатуры, отвечающей потребностям международной базы пользователей.

FAQ

Что такое компактный режим в приложении Xbox для ПК?

Компактный режим — это функция приложения Xbox для ПК, которая уменьшает боковую панель приложения до значков, максимально увеличивая площадь экрана и повышая удобство использования на портативных игровых ПК.

Какие портативные игровые ПК оптимизированы для компактного режима?

Компактный режим особенно хорошо подходит для таких устройств, как ROG Ally от Asus и Legion Go от Lenovo. Microsoft сотрудничает с производителями, чтобы гарантировать, что компактный режим включен на этих устройствах по умолчанию.

Какие улучшения были внесены в систему уведомлений приложения Xbox для ПК в обновлении?

Обновление теперь отображает в раскрывающемся меню только непрочитанные уведомления, что меньше отвлекает пользователей.

Что такое инструмент восстановления игровых сервисов?

В обновление включен инструмент восстановления игровых сервисов, который помогает пользователям устранять распространенные проблемы, обеспечивая более плавный игровой процесс.

Какие улучшения были внесены в обновление для пользователей консоли Xbox?

Обновление предоставляет возможность выбирать определенные японские раскладки клавиатуры на консолях Xbox, удовлетворяя разнообразные потребности международных пользователей.

источники: Xbox