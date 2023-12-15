Откройте для себя магию «Волшебника» в Чикаго

Краткое описание: Испытайте всеми любимую историю «Волшебника» с новой, черной точки зрения в новейшей постановке, которая идет в театре Cadillac Palace в Чикаго. Актриса-ветеран Мелоди А. Беттс, сыгравшая тетушку Эм и Эвиллин, рассказывает, что, хотя центральная тема остается прежней, сериал предлагает уникальный взгляд, который позволяет зрителям по-новому проникнуться этой историей. Благодаря мощной музыке и проникновенному исполнению «Волшебник» обещает вызвать разные эмоции и передать то же вечное добро, что и оригинал.

Последняя постановка Чикаго «Волшебник» покоряет сердца зрителей свежим взглядом на любимую историю, вдохновленную книгой Л. Фрэнка Баума. Первоначально показанный на Бродвее в 1974 году и в конечном итоге адаптированный в фильм с Дайаной Росс, Майклом Джексоном и Ричардом Прайором в главных ролях, «Волшебник» теперь прибыл в Чикаго с преданным поклонником на протяжении десятилетий.

Мелоди А. Беттс, опытная актриса, играющая тетушку Эм и Эвиллин в чикагской постановке, подчеркивает, что центральная тема сериала – путешествие молодой женщины – остается актуальной независимо от того, кто рассказывает эту историю. Однако «Волшебник» представляет это универсальное повествование через особую призму, окутанную богатым фоном опыта Блэков. Беттс уверяет публику, что, хотя музыка может звучать по-другому, она вызовет целый ряд эмоций, но при этом сохранит то же вечное добро, что и оригинал.

Беттс стремится изобразить Эвиллин, злую ведьму Запада, с глубиной и достоверностью. Вместо простой карикатуры она стремится передать страх перед лицом смертности, фундаментальную проблему, с которой сталкивается персонаж. Она считает, что у каждого персонажа, включая Эвиллен, есть свои испытания и уникальное путешествие, которое формирует их личность. В образе Беттс подчеркивается сложность ее характера, что позволяет зрителям общаться на более глубоком уровне.

Чернокожее сообщество Чикаго с энтузиазмом приняло «Волшебника», став его ярыми сторонниками. Их волнение ощутимо, когда они заполняют зал и выражают свои эмоции актерам. Беттс признает, что положительные отзывы этих страстных фанатов успокаивают и мотивируют всю производственную команду.

Не упустите возможность стать свидетелем волшебства «Волшебника» в театре Cadillac Palace Theater, который продлится до 10 декабря. После показа в Чикаго спектакль отправится на Бродвей в марте 2024 года. Испытайте обновленную классику и присоединяйтесь к путешествие молодой женщины через захватывающую призму опыта Блэков.