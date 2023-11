CD Projekt Red выпускает обновленные версии The Witcher 1 и 2 для Mac

CD Projekt Red сделала несколько интересных объявлений для поклонников серии The Witcher. Помимо объявления о добавлении полноценного редактора модов для The Witcher 3, позволяющего игрокам создавать свои собственные квесты и контент, студия также обновила The Witcher 1 и The Witcher 2 для игроков Mac, чтобы они поддерживали новейшие процессоры Apple Silicon.

Недавно обновленные версии этих классических ролевых игр для Mac теперь доступны на всех платформах, включая App Store, GOG и Steam. Обновление гарантирует, что «Ведьмак 1» и «Ведьмак 2» смогут бесперебойно работать на последней версии macOS и в полной мере использовать преимущества новых процессоров серии M.

Примечательно, что обновленная поддержка macOS имеет небольшой недостаток. В результате обновления минимальные требования для обеих игр изменились: теперь требуется macOS 11.0 или новее. Это означает, что более старые версии macOS, такие как OS X 10, больше не поддерживаются. Если вы используете более старый Mac без процессора Apple Silicon, рекомендуется отключить автоматические обновления, чтобы предотвратить любые потенциальные проблемы после установки обновления.

Хотя обновление улучшает игровой процесс для пользователей Mac, важно отметить, что у The Witcher 3 нет собственной версии для Mac. Однако сторонние программы, такие как Crossover, позволяют игрокам Mac наслаждаться игрой на своих системах.

Обязательства CD Projekt Red по обновлению и поддержке своих игр на платформах Mac совпадают с усилиями Apple по расширению поддержки игр на своих системах. Это обновление не только улучшает игровой процесс для пользователей Mac, но и демонстрирует преданность студии своим фанатам.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Могу ли я играть в обновленные версии The Witcher 1 и 2 для Mac на старых версиях macOS?

Нет, для обновленных версий The Witcher 1 и 2 для Mac требуется macOS 11.0 или новее. Они больше не поддерживают более старые версии, такие как OS X 10.

2. Где я могу найти обновленные версии «Ведьмака 1» и «Ведьмак 2» для Mac?

Обновленные версии доступны на различных платформах, включая App Store, GOG и Steam. Вы можете выбрать платформу, которая подходит вам лучше всего.

3. Доступна ли игра «Ведьмак 3» для встроенной игры на Mac?

Нет, у Ведьмака 3 нет собственной версии для Mac. Однако такие программы, как Crossover, позволяют пользователям Mac играть в игру на своих системах.