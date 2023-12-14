Новые способы проявить заботу о себе: продуманные подарки для близких

Если вы хотите показать своим близким, что заботитесь об их благополучии, подумайте о том, чтобы сделать им подарок, посвященный заботе о себе. Эти подарки могут варьироваться от роскошных удовольствий до доступных угощений, которые способствуют расслаблению и уходу за телом. Взгляните на наш тщательно подобранный список продуманных подарков по уходу за собой для всех в вашем списке.

Инструменты для терапевтического массажа

Спортсменам, которые часто испытывают мышечные боли и узлы, стоит рассмотреть пистолет для массажа мышц Exerscribe Vybe Pro. Этот перезаряжаемый массажный пистолет с девятью скоростями и восемью насадками обеспечивает целенаправленное облегчение после интенсивных тренировок. TheraGun Elite — еще один отличный выбор, который обеспечивает восстановление после тренировки, улучшение сна, снятие стресса и бесшумную работу. Наконец, массажер для глаз RENPHO Eyeris 1 идеально подходит для тех, кто страдает мигренью или любит успокаивающий массаж глаз с помощью встроенных грелок и подключения Bluetooth.

Средства для лица для любителей ухода за кожей

Если вы знаете кого-то, кто любит заботиться о своей коже, стартовый набор NuFACE TRINITY+ — отличный вариант. Он использует целевые микротоки для тонизирования и укрепления кожи, а приложение NuFace предоставляет пошаговые инструкции и отслеживает прогресс. LATME Ice Roller for Face — это доступная по цене набивка для чулок, которая помогает уменьшить отечность и облегчить мышечную боль с помощью холодовой терапии. Скруббер для лица GUGUG глубоко очищает лицо, а вакуумный пылесос Poppyo Blackhead Remover Pore Vacuum эффективно удаляет загрязнения и имеет регулируемый уровень мощности.

Основы ухода за кожей

Когда дело доходит до средств по уходу за кожей, обратите внимание на ежедневный тоник Ren Radiance Glow, который помогает бороться с прыщами, пятнами и темными пятнами, делая кожу более гладкой. Sol de Janeiro Brazil Bum Bum Cream — это роскошный ароматный крем для тела, который глубоко увлажняет кожу. Для поддержки коллагена сыворотка Algenist GENIUS Liquid Collagen заметно укрепляет и разглаживает кожу. Наконец, светодиодная маска для лица CurrentBody предлагает множество преимуществ по уходу за кожей, включая уменьшение морщин и борьбу с прыщами, благодаря волнам красного света.

Покажите своим близким свою заботу, выбирая подарки по уходу за собой, которые способствуют расслаблению, хорошему самочувствию и наслаждению. Эти продуманные подарки наверняка будут оценены по достоинству и напомнят им, что им нужно уделить время себе.