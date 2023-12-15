Nothing Phone 2: бюджетный и стильный вариант на 2023 год

Вы ищете элегантный и доступный смартфон, который не уступает по стилю и производительности? Не ищите ничего, кроме Nothing Phone 2. Это впечатляющее устройство заняло место в нашем списке лучших телефонов 2023 года благодаря своему яркому дизайну и привлекательной цене. И теперь вы можете приобрести его еще дешевле.

В настоящее время Amazon предлагает скидку в 100 долларов на модель емкостью 256 ГБ, в результате чего стартовая цена снижается до 599 долларов. Если вам нужно больше места для хранения, вы можете перейти на модель емкостью 512 ГБ всего за 649 долларов, сэкономив впечатляющие 150 долларов. Хотя для этих скидок не установлен срок действия, мы советуем воспользоваться этой возможностью раньше, чем позже, чтобы обеспечить эту экономию.

В обзоре Эндрю Ланксона из CNET Nothing Phone 2 получил высокую оценку за выдающийся дизайн. Однако устройство считалось еще более привлекательным, если его цена была более доступной. Вот почему эти скидки делают его отличной сделкой для тех, кто может найти его на распродаже.

Белый и серый варианты Nothing Phone 2 доступны по сниженным ценам. Независимо от того, какой цвет вы выберете, вы можете рассчитывать на такое же исключительное качество и производительность. Этот смартфон оснащен 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ оперативной памяти и чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. 6.7-дюймовая OLED-панель представляет собой просторный и визуально приятный дисплей с переменной частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей плавное использование приложений.

Среди его выдающихся особенностей — двойная 50-мегапиксельная камера на задней панели и 32-мегапиксельная селфи-камера. Кроме того, телефон поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и возможность быстрой проводной зарядки, полностью заряжая устройство всего за 55 минут.

Если Nothing Phone 2 вас не заинтересовал, не волнуйтесь. Мы собрали полную подборку лучших предложений по телефонам, включая варианты от Apple, Samsung и Google. Расширьте свои возможности и найдите идеальный смартфон для своих нужд.

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