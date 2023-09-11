Психология покупок внутри приложений: как разработчики держат вас на крючке

Сложная психология покупок внутри приложений: стратегии, которые используют разработчики, чтобы удержать пользователей на крючке

В постоянно развивающемся мире мобильных приложений разработчики разработали оригинальные способы монетизации своих продуктов, при этом покупки внутри приложений являются ключевым источником дохода. Эти покупки, от виртуальных товаров до премиальных функций, являются не только значительным источником дохода для разработчиков, но и мощным инструментом для поддержания активности пользователей. Но какова именно психология покупок внутри приложений и как разработчики используют ее, чтобы удержать пользователей на крючке?

Первая стратегия, которую используют разработчики, — это принцип дефицита. Ограничивая доступность определенных функций или элементов, разработчики создают у пользователей ощущение срочности. Эта срочность еще больше усиливается ограниченными по времени предложениями, которые побуждают пользователей совершать импульсивные покупки, чтобы не упустить выгоду. Эта стратегия задействует страх упустить выгоду (FOMO) — психологический феномен, при котором люди испытывают сильное желание воспользоваться возможностями, которые могут больше не появиться.

Еще одна тактика, которую используют разработчики, — это система вознаграждений. Предлагая вознаграждение за выполнение определенных задач или достижение определенных этапов, разработчики стимулируют высвобождение дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием и удовлетворением. Эта система вознаграждений создает петлю положительной обратной связи, в которой пользователи мотивированы продолжать использовать приложение и совершать больше покупок, чтобы получать больше вознаграждений.

Разработчики также используют принцип социального доказательства для поощрения покупок в приложении. Демонстрируя достижения других пользователей, разработчики создают среди пользователей ощущение конкуренции. Эта конкуренция побуждает пользователей совершать больше покупок, чтобы не отставать от своих сверстников. Более того, принцип социального доказательства усиливает человеческую склонность подстраиваться под поведение других, повышая вероятность того, что пользователи будут совершать покупки, если видят, что другие делают то же самое.

В дополнение к этим стратегиям разработчики также используют принцип приверженности и последовательности. Как только пользователи совершают первоначальную покупку, они с большей вероятностью совершат последующие покупки, чтобы оправдать свои первоначальные инвестиции. Этот принцип основан на психологической тенденции людей оставаться последовательными в своих прошлых действиях. Поэтому, поощряя первую покупку, застройщики могут существенно повысить вероятность будущих покупок.

Кроме того, разработчики используют стратегию постепенного вовлечения, чтобы удержать пользователей на крючке. Вместо того, чтобы просить пользователей совершать крупные покупки заранее, разработчики предлагают небольшие дополнительные покупки, стоимость которых постепенно увеличивается. Эта стратегия не только делает процесс покупки менее пугающим, но и со временем увеличивает инвестиции пользователя в приложение.

Наконец, разработчики используют принцип взаимности для поощрения покупок в приложении. Предлагая бесплатные подарки или бонусы, разработчики создают у пользователей чувство долга, повышая вероятность того, что они ответят взаимностью, совершив покупку.

В заключение отметим, что психология покупок внутри приложения представляет собой сложное взаимодействие различных принципов и стратегий. Понимая эти принципы, разработчики могут создавать более привлекательные приложения, которые не только приносят доход, но и обеспечивают приятный пользовательский опыт. Знание этих стратегий, как пользователей, может помочь нам принимать более обоснованные решения о покупках в приложениях. Независимо от того, решим ли мы использовать эти стратегии или сопротивляться им, психология покупок внутри приложений, несомненно, является захватывающим аспектом нашей цифровой жизни.