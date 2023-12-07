Horizon: ПК-версия Forbidden West продолжает вызывать ажиотаж

Краткое описание: Horizon: Forbidden West, долгожданное продолжение Horizon Zero Dawn, выйдет на ПК в начале 2024 года. Игра будет доступна в виде Horizon Forbidden West Complete Edition, включающего бонусный контент и расширение Burning Shores. Благодаря успеху порта Horizon Zero Dawn для ПК компания Sony полностью освоила рынок ПК и работает над тем, чтобы предоставить игрокам на ПК улучшенные игровые возможности.

Хотя Horizon Zero Dawn в настоящее время доступна в Steam со скидкой 75%, разработчики Guerrilla Games напоминают геймерам на ПК, что ее продолжение, Horizon Forbidden West, уже в пути. Horizon Forbidden West, один из самых популярных релизов Sony в 2022 году, изначально был выпущен как игра для разных поколений как на PlayStation 4, так и на PlayStation 5. Однако расширение Burning Shores было эксклюзивным для PlayStation 5 из-за более высоких требований к оборудованию.

Версия Horizon Forbidden West Complete Edition для ПК будет доступна как в Steam, так и в магазине Epic Games Store. Хотя официальная дата выпуска игры и системные требования еще не объявлены, надежды на успешный выпуск игры на ПК высоки. Nixxes, команда, создавшая версии популярных игр для ПК, таких как Ratchet & Clank: Rift Apart и Marvel’s Spider-Man, возглавляет разработку версии Forbidden West для ПК.

Геймеры на ПК могут рассчитывать на множество улучшений и функций в версии Forbidden West для ПК. Ожидается поддержка передовых технологий, таких как DLSS, XeSS и FSR, для повышения графической производительности. Ожидается, что игра также предложит расширенные графические настройки, превосходящие настройки ее аналога для PlayStation 5. Кроме того, игроки могут насладиться разблокированной частотой кадров, поддержкой сверхшироких мониторов и полным управлением с помощью мыши и клавиатуры.

Поклонники с нетерпением ждут выхода Horizon: Forbidden West на ПК, а обсуждения игры можно найти на форумах OC3D. Судя по успеху порта Horizon Zero Dawn для ПК, охват Sony рынком ПК будет только расти.