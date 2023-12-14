Новое название: Невоспетый герой, стоящий за революцией стекловолокна Chevrolet Corvette

Краткое описание: Эта статья раскрывает нерассказанную историю Эллиса Дж. Премо, инженера, ответственного за внедрение кузовов из стекловолокна в Chevrolet Corvette. Инновационная работа Премо проложила путь к созданию культового дизайна модели Corvette первого поколения. Помимо своего вклада в создание Corvette, Премо также подал патент на систему крепления кабины грузовика, продемонстрировав свой опыт в автомобильной технике. Эта статья проливает свет на решающую роль Premo в разработке Corvette и подчеркивает влияние стекловолокна на революцию в автомобильной промышленности.

Эллис Дж. Премо, возможно, не является широко известным именем, но его наследие в сфере автомобильной техники, несомненно, значительно. Будучи кузовным инженером Chevrolet Corvette первого поколения, он сыграл ключевую роль в создании культовых кузовов из стекловолокна, которые стали синонимом бренда Corvette.

Путь Премо в автомобильной промышленности начался с его стажировки в качестве ученика на заводе Chrysler в Хайленд-Парке в Детройте. В 1935 году он присоединился к General Motors в инженерном отделе Chevrolet, что положило начало его замечательной карьере. Хотя информация о его первых обязанностях остается скудной, патент, поданный Премо и инженером Рональдом Дж. Уотербери, дает представление об их инновационном мышлении.

Патент был направлен на решение насущной проблемы, с которой столкнулись грузовики в то время: рельсы шасси скручивались и раскачивались в зависимости от рельефа местности, что потенциально могло повредить кабину грузовика. Решение Премо и Уотербери включало систему крепления кабины с поворотным рычагом и изоляторами, позволяющую кабине двигаться независимо от рамы, когда рама изгибается.

Двигаясь вперед, внимание Премо сместилось на разработку Corvette. В то время, когда стекловолокно как строительный материал набирало обороты, работа Премо приобрела первостепенное значение. Стекловолокно уже использовалось в авиационной промышленности, и компания Premo увидела его потенциал для революции в автомобильном дизайне.

Вдохновение пришло, когда Премо наткнулся на конструкции из стекловолокна компании Glasspar Corporation, в частности на Alembic 1, представленный в выпуске журнала Life за 1952 год. Отделка и устойчивость стекловолокна к вмятинам привлекли внимание инженеров GM, в том числе легендарного Harley Earl. Инженеры поняли, что стекловолокно предлагает более быстрый и эффективный способ создания экспериментальных кузовов автомобилей по сравнению с традиционными стальными панелями.

Инженеры GM начали экспериментировать со стекловолокном, первоначально рассматривая его в первую очередь для концептуальных автомобилей, а не для массового производства. Однако общественный интерес к стекловолокну рос, и Роберт Моррисон, основатель компании Molded Fiberglass, убедил General Motors заняться этим материалом. Это проложило путь к тому, что Chevrolet Corvette стал первым серийным автомобилем с кузовом из формованного пластика, армированного волокном.

Вклад Эллиса Дж. Премо в развитие Chevrolet Corvette и автомобильной промышленности в целом не следует упускать из виду. Его новаторское мышление и новаторская работа со стекловолокном оставили неизгладимый след в наследии Corvette. Использование кузовов из стекловолокна не только повысило эстетическую привлекательность Corvette, но и произвело революцию в производстве автомобилей. Наследие Premo навсегда будет переплетено с впечатляющей эволюцией Chevrolet Corvette.