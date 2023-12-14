SiriusXM представляет обновленное приложение и веб-интерфейс

SiriusXM делает шаг в будущее, стирая границы между своей службой потокового спутникового радио и потоковой передачей музыки через Интернет. Недавно компания представила обновленный дизайн приложений и веб-сайтов в рамках своего нового поколения предложений. Но это еще не все: SiriusXM также упрощает структуру ценообразования, чтобы удовлетворить потребности пользователей, которым нужно только приложение без спутниковой подписки.

Всего за 10 долларов в месяц подписчики нового плана получат доступ ко всем функциям и контенту, доступным при традиционной спутниковой подписке. Это означает возможность непрерывного прослушивания музыки с любого устройства, будь то телефон, планшет, веб-браузер или даже в автомобиле через CarPlay или Android Auto. После этого объявления вполне естественно усомниться в необходимости спутниковой подписки. Однако SiriusXM ясно дал понять, что не будет отказываться от своих спутниковых услуг в ближайшее время. Вместо этого они верят в возможность выбора и охвата как можно большего числа пользователей разными способами.

Хотя обновленное приложение и веб-интерфейс впечатляют, по-настоящему выделяется интеграция их опыта «360L» в автомобили. Эта интеграция направлена ​​на дальнейшее объединение спутниковой и IP-информации. Владельцы новых автомобилей могут рассчитывать на интерактивный контент как часть встроенного интерфейса SiriusXM. Хотя это было продемонстрировано с бета-версией программного обеспечения в Cadillac Lyric, компания подчеркнула, что показанное не является конечным продуктом. Они признали, что существующие системы имеют ограничения с точки зрения улучшения пользовательского интерфейса.

Возможности заключаются в расширении предложений контента. Помимо обновленного приложения и веб-интерфейса, SiriusXM представляет ряд новых каналов, включая Alt2K, Flex2K, а также специальные каналы с участием таких известных исполнителей, как Шэгги, Келли Кларксон, Джон Майер, Долли Партон, Смоки Робинсон и компания подкастов Audiochuck.

В целом, новые приложения и веб-интерфейс SiriusXM означают впечатляющий шаг вперед в развитии их услуг. Благодаря упрощенной структуре ценообразования и расширенному предложению контента компания готова предоставить своим постоянным пользователям комплексное и захватывающее аудио на различных платформах.