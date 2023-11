Ubisoft устанавливает новый стандарт: ускоренная перемотка роликов меняет правила игры

By

Ubisoft представила захватывающую функцию в своем предстоящем мобильном шутере The Division Resurgence. Хотя кат-сцены с быстрой перемоткой вперед не являются новаторской концепцией, в современных играх эту функцию редко можно увидеть. Этот переломный момент заставил игроков с нетерпением ждать выхода игры в 2024 году и надеяться, что она станет стандартным включением во все будущие видеоигры.

Случайно обнаружив эту способность, игроки проносились через длинные кат-сцены в The Division Resurgence с помощью простого прикосновения к экрану. Будь то бесшумная прогулка персонажа или чрезмерный диалог о миссии, игроки теперь могут легко просматривать эти сцены, экономя время и делая игру более приятной.

Хотя в большинстве игр возможен полный пропуск кат-сцен, часто возникает желание уловить все детали истории и развития персонажей. Функция быстрой перемотки вперед в The Division Resurgence удовлетворяет эту потребность, позволяя игрокам выборочно ускоряться по частям роликов. Эта небольшая, но эффектная функция — не только находка для игроков, которые хотят быстро продвигать историю, но и идеальная для тех, кто играет на мобильных устройствах, предоставляя возможность завершить игровой процесс в любой момент.

Стремление Ubisoft улучшить впечатления игроков заслуживает похвалы. Представив возможность быстрой перемотки вперед в The Division Resurgence, они установили новый стандарт в игровой индустрии. Теперь игроки с нетерпением ждут реализации этой функции в будущих играх Ubisoft, таких как The Division 3 и The Division Heartland.

Ожидание ощутимо, и поклонники игр Ubisoft не могут не жаждать удобства и удовольствия, которые приносит функция быстрой перемотки вперед. Поскольку Ubisoft лидирует, другие разработчики игр могут принять это к сведению и рассмотреть возможность включения этой революционной функции в свои собственные творения.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Является ли The Division Resurgence первой игрой, в которой есть функция ускоренной перемотки кат-сцен?

О: Нет, некоторые JRPG и другие игры раньше включали подобные функции.

Вопрос: Могу ли я полностью пропустить кат-сцены в The Division Resurgence?

О: Да, как и в большинстве игр, The Division Resurgence позволяет игрокам при желании полностью пропускать кат-сцены.

В: Когда официально выйдет The Division Resurgence?

О: В настоящее время игра находится на стадии бета-тестирования и, как ожидается, выйдет в 2024 году.