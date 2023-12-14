Тюлени зоопарка Милуоки прощаются, поскольку выставка переезжает из-за финансовых ограничений

Зоопарк округа Милуоки попрощался со своими любимыми тюленями на выходных, отметив окончание их 33-летнего пребывания в зоопарке. Решение о переселении тюленей было объявлено компанией Ocean Connections, Inc., менеджером программ по тюленям и морским львам, из-за финансовых трудностей, с которыми столкнулся зоопарк.

В сентябре Лаура Педриани, директор по маркетингу и коммуникациям зоопарка округа Милуоки, назвала причиной этого шага «трудные финансовые решения». Выставка, действовавшая уже несколько десятилетий, потребовала капитального ремонта, чтобы оставаться в рабочем состоянии. К сожалению, у зоопарка не было необходимых средств на ремонт, поэтому было принято решение переселить тюленей.

Тюлени теперь будут размещены на дочерних предприятиях Ocean Connections в Херши, штат Пенсильвания, и Миртл-Бич, Южная Каролина. Это переселение обеспечит непрерывный уход и благополучие тюленей, которые годами очаровывали посетителей зоопарка округа Милуоки.

Важно отметить, что среда обитания тюленей, которой не управляет Ocean Connections, по-прежнему будет оставаться открытой в течение всего года. У посетителей по-прежнему будет возможность увидеть этих удивительных существ и узнать об их среде обитания и поведении.

Решение о переселении тюленей подчеркивает финансовые проблемы, с которыми сталкиваются зоопарки и организации по охране дикой природы. Поскольку эти учреждения стремятся обеспечить лучший уход за своими животными, иногда приходится принимать трудные решения относительно финансирования и эксплуатационных расходов. Однако благодаря усилиям Ocean Connections у тюленей по-прежнему будет безопасный и комфортный дом, где они смогут процветать и радовать посетителей.