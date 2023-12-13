Необычайный метеоритный дождь Леонид 1833 года заполонил Соединенные Штаты

В 1833 году Соединенные Штаты стали свидетелями незабываемого небесного события – метеорного дождя Леонид. Этот впечатляющий метеорный дождь произошел в ночь с 12 на 13 ноября и поразил зрителей, поскольку метеоры наполнили ночное небо ярким светом. Очевидцы сравнили это зрелище с падающими снежинками, а газеты охарактеризовали его как «звездный дождь». Индейские племена называли это событие «ночью, когда упали звезды». По оценкам, поток произвел 240,000 70,000 метеоров за девятичасовой период, при этом до XNUMX XNUMX падающих звезд пронеслись по небу всего за один час.

В то время как многие люди восхищались захватывающим дух зрелищем, других переполняло чувство страха и надвигающейся гибели. Некоторые полагали, что это явление было признаком библейского апокалипсиса и того, что мир приближается к концу. Фермер с Юга, находившийся в состоянии ужаса, искал укрытия под своим домом, даже не удосужившись одеться. Основатель Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Джозеф Смит истолковал метеоритный дождь как подтверждение скорого прихода Армагеддона.

Хотя конца света не произошло, метеорный поток Леониды 1833 года сыграл решающую роль в развитии современной метеорной астрономии. Это событие вдохновило ученых изучить и понять причину метеоритного дождя. В 1834 году профессор Йельского университета Денисон Олмстед тщательно исследовал это событие, опубликовав свои выводы в Американском журнале науки и искусства. Он предположил, что метеоры возникли за пределами атмосферы Земли. Это новаторское исследование привело к дальнейшим исследованиям связи между кометами и метеорными дождями.

Метеоритный дождь Леониды 1833 года также оказал длительное культурное влияние. Впечатляющее зрелище было изображено в произведениях искусства и гравюрах, захватывая воображение будущих поколений. Значение этого события невозможно переоценить, поскольку оно ознаменовало поворотный момент в нашем понимании небесных явлений и проложило путь к будущим открытиям в области астрономии.