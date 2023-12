Новые тропы ждут в The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Прощай, о Земурия

By

В захватывающем объявлении Falcom было раскрыто долгожданное название серии ролевых игр Trails, приуроченное к 20-летнему юбилею, под названием The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria. Эта новая часть, которая выйдет в Японии в 2024 году на неуказанных платформах, обязательно очарует поклонников франшизы.

Действие игры разворачивается в 120X году, когда страшное пророчество знаменитого К. Эпштейна предсказывает конец Земурийского континента. По мере приближения «Дня Икс» к запуску с военной базы на хребте Куньлунь готовится грандиозная орбитальная ракета. Мир затаил дыхание, ожидая того, что ждет за небом и на краю континента. В этом напряжении люди, в том числе молодой «Спригган», собираются вместе в загадочной стране Оред. Повлияет ли их путешествие на будущее Земурии?

Серия Trails получила признание благодаря захватывающему построению мира и эпическому сюжету; по всему миру было продано более 7.5 миллионов копий. История, начавшаяся в «Легенде о героях: Следы в небе», продолжилась в различных названиях, таких как «Следы от нуля», «Следы к лазури», «Следы холодной стали», «Следы в мечтах» и «Следы через рассвет». В этом выпуске, посвященном 20-летнему юбилею, игроки могут ожидать драматического поворота повествования, который заставит их в напряжении.

Хотя конкретные платформы еще не раскрыты, фанаты могут увидеть The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria на первых скриншотах, опубликованных Falcom. Эта грядущая ролевая игра с потрясающей графикой и обещанием захватывающих приключений способна изменить правила игры в серии Trails.

В заключение, The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria откроет новую эру игр Trails, обещая незабываемые впечатления, которых с нетерпением ждали фанаты. Следите за обновлениями об этой долгожданной игре.