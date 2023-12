Предстоящая ролевая игра «The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria» внесет драматический поворот в серию Trails

By

Новая ролевая игра призвана очаровать поклонников серии Trails, поскольку разработчик Falcom объявил «The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria» в качестве игры, посвященной ее 20-летнему юбилею. Выпуск игры запланирован на 2024 год в Японии. Игра обещает отправить игроков в эпическое путешествие, которое определит будущее континента Земурия.

Действие истории разворачивается в 120X году, когда известный ученый К. Эпштейн предсказал конец Земурийского континента. Пока мир ожидает таинственного «Дня Икс», с военной базы на хребте Куньлунь готовится к запуску монументальная орбитальная ракета. Судьба человечества висит на волоске, поскольку человечество стремится раскрыть правду о мире и выйти за пределы атмосферы планеты.

На этом фоне появляется молодой герой, известный как «Спригган», собирающий силы со всех уголков земли, чтобы собраться в загадочном регионе Оред. Выбор, сделанный на этом коварном пути к небесам, определит судьбу Земурии.

Серия Trails своим сложным построением мира и захватывающим повествованием покорила сердца миллионов игроков по всему миру. The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria продолжает эту традицию, обещая драматическое и незабываемое приключение.

Поклонники сериала могут получить представление о предстоящей игре благодаря первым скриншотам, опубликованным Falcom. На скриншотах продемонстрированы потрясающие визуальные эффекты и захватывающее окружение, с которыми игроки могут столкнуться в этой долгожданной ролевой игре.

Поскольку мы с нетерпением ожидаем выхода The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria, становится ясно, что Falcom собирается представить еще одну исключительную игру в серии Trails, приглашающую игроков отправиться в захватывающее и преобразующее путешествие по любимому миру. мир Земурии.