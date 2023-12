Обновление The Last of Us Part 2 подтверждает фамилию Элли

Долгожданная обновленная версия The Last of Us Part 2 выйдет на консолях PlayStation 5 19 января 2024 года. Это расширенное издание игры не только содержит улучшенную графику и дополнительные функции, но также включает в себя важное открытие об одном из его главные герои.

Согласно сообщениям, зоркий пользователь Reddit по имени Томдурнелл заметил небольшую деталь в трейлере нового режима roguelike в игре. На скафандре Элли можно увидеть бейдж с надписью «E. Уильямс. Это первое внутриигровое подтверждение фамилии Элли, несмотря на то, что информация уже раскрыта сопрезидентом Naughty Dog Нилом Дракманном, а также в проектной документации и японском руководстве к игре.

Интересно, что это не первый случай, когда франшиза The Last of Us ждала несколько лет, прежде чем подтвердить фамилию персонажа. В The Last of Us Part 2 фанаты узнали, что фамилия Джоэла — Миллер, только тогда, спустя семь лет после выхода оригинальной игры.

Космический скафандр, который носила Элли в обновленной версии, также будет доступен в качестве костюма в новом режиме No Return. У игроков будет возможность сражаться с волнами врагов на различных картах, взяв на себя роль Элли, Дины и других главных героев, а также дикие и дурацкие костюмы.

Помимо режима «Нет возврата» и включения фамилии Элли, The Last of Us Part 2: Remastered предлагает игрокам множество других функций. К ним относятся три потерянных уровня с комментариями разработчиков, игра без гитары, графические улучшения, интеграция DualSense и многое другое.

Те, у кого уже есть оригинальная игра для PS4, смогут обновиться до версии для PS5 за небольшую плату в размере 10 долларов, а файлы сохранения из предыдущей версии можно будет легко импортировать.

По мере приближения даты выхода The Last of Us Part 2 Remastered фанаты с нетерпением ждут возможности снова погрузиться в этот захватывающий постапокалиптический мир и раскрыть секреты, которые их ждут.