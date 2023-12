Фамилия Элли наконец раскрыта в ремастере The Last of Us Part 2

В долгожданной обновленной версии The Last of Us Part 2, выход которой запланирован на 19 января 2024 года, было сделано захватывающее открытие, касающееся главной героини игры, Элли. Оригинальная игра оставила фанатов в напряжении по поводу фамилии Элли, но наконец она была подтверждена в обновленном издании.

Просматривая трейлер нового режима roguelike, пользователь Reddit по имени tomdurnell заметил небольшую деталь, которая привлекла его внимание. Это была табличка с именем на скафандре Элли, едва заметная, но читаемая как «Э. Уильямс. Это открытие знаменует собой первое внутриигровое подтверждение полного имени Элли.

Интересно, что Naughty Dog, разработчик The Last of Us Part 2, ранее раскрыл фамилию Элли в интервью с сопрезидентом Нилом Дракманном, а также в проектной документации и японском руководстве к игре. Однако это первый раз, когда это действительно было показано в самой игре.

В обновленной версии игры представлен рогалик-режим No Return, в котором игроки могут сражаться с волнами врагов на разных картах, постепенно становясь все более могущественными. В качестве бонуса в этом режиме в качестве костюма будет доступен скафандр Элли, что позволит игрокам насладиться творческой свободой при настройке персонажа.

The Last of Us Part 2: Remastered не только переносит игру на PlayStation 5, но также включает в себя несколько дополнительных функций. К ним относятся три потерянных уровня с комментариями разработчиков, игра без гитары, графические улучшения, интеграция DualSense и многое другое. Игроки, у которых уже есть игра на PlayStation 4, могут перейти на версию для PlayStation 5 за небольшую плату.

Поклонники серии The Last of Us наконец-то могут положить конец спекуляциям вокруг фамилии Элли. С предстоящим выпуском обновленной версии игроки получат возможность глубже погрузиться в мир Элли и раскрыть новые аспекты ее характера.