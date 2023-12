Naughty Dog отменяет разработку многопользовательской онлайн-игры The Last of Us

Naughty Dog, студия видеоигр, известная своим блокбастером The Last of Us, объявила об отмене своей долгожданной многопользовательской онлайн-версии игры. Решение было принято после того, как студия осознала, что разработка The Last of Us Online потребует значительных ресурсов, что потенциально может задержать будущие однопользовательские версии игры.

В заявлении, опубликованном в четверг, Naughty Dog признали ожидания, связанные с проектом, но выразили сложность своего решения остановить его разработку. Студия назвала необходимость выделить ресурсы «на долгие годы» ключевым фактором в своем выборе. Им пришлось выбирать: стать студией, предоставляющей исключительно живые игры, или продолжать концентрироваться на однопользовательских повествовательных играх, которые определили наследие Naughty Dog. В конечном итоге студия выбрала последний вариант.

Разработка The Last of Us Online началась одновременно с созданием продолжения одиночной игры The Last of Us Part II, которое было выпущено в 2020 году. Поклонники игры начали подозревать, что с онлайн-версией возникли проблемы после обновления. было опубликовано в мае, в котором говорилось, что игре требуется больше времени для достижения наилучшего результата.

The Last of Us — получившая признание критиков игра, рассказывающая о путешествии скорбящего отца и девочки-подростка, путешествующих по постапокалиптической Америке. Его успех привел к созданию телеадаптации HBO в 2023 году, получившей множество номинаций на премию «Эмми».

Отмена The Last of Us Online особенно разочаровала поклонников The Last of Us Factions, ограниченной многопользовательской онлайн-игры, доступной в некоторых выпусках игры. Реакция игрового онлайн-сообщества была неоднозначной: некоторые выразили поддержку ориентации студии на новые однопользовательские игры, в то время как другие раскритиковали предполагаемое отсутствие дальновидности.

Решение Naughty Dog знаменует собой изменение их приоритетов, подчеркивая их стремление создавать увлекательные однопользовательские игры, а не углубляться в сферу многопользовательских онлайн-игр. Поклонники могут рассчитывать на будущие одиночные игры от известной студии.