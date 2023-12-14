Налогоплательщики Буффало могут столкнуться с огромными издержками в рамках урегулирования в размере 43 миллионов долларов

Резюме:

Недавняя компенсация в размере 43 миллионов долларов женщине, парализованной внедорожником полицейского в 2020 году, может в конечном итоге стоить налогоплательщикам Буффало еще больше. Финансовый комитет Общего совета Буффало рекомендовал выпустить облигации на сумму 43 миллиона долларов для покрытия урегулирования, при этом дополнительные расходы могут привести к тому, что общая сумма может приблизиться к 50 миллионам долларов. Чтобы обеспечить это, город планирует выделять от 9 до 10 миллионов долларов ежегодно в течение следующих пяти лет для покрытия основной суммы долга и процентов по облигациям. В случае одобрения это поселение станет крупнейшим на сегодняшний день в городе.

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Налогоплательщики Буффало готовятся к далеко идущим последствиям после урегулирования спора на сумму 43 миллиона долларов

Налогоплательщики Буффало все больше обеспокоены потенциальными расходами, с которыми они могут столкнуться из-за недавнего соглашения с женщиной, парализованной внедорожником полицейского. Урегулирование, составляющее значительную сумму в 43 миллиона долларов, в настоящее время рассматривается и может привести к еще большим расходам для города Буффало, которые в общей сложности могут достичь 50 миллионов долларов.

Финансовый комитет Общего совета Буффало рекомендовал выпустить облигации на сумму 43 миллиона долларов для покрытия суммы урегулирования. Этот залог будет погашен в течение пяти лет, при этом город будет выделять значительную ежегодную сумму в размере от 9 до 10 миллионов долларов США специально для покрытия основных расходов и процентов. Сотрудник по инвестициям и управлению долгом в контрольно-ревизионном управлении Буффало Грегг Шимански подтвердил эти финансовые договоренности.

Если это поселение будет одобрено, оно, несомненно, станет крупнейшим, с которым когда-либо сталкивался город. Налогоплательщики Буффало, уже обремененные различными муниципальными расходами, справедливо обеспокоены потенциальным воздействием на их финансовое благополучие. В настоящее время обсуждаются потенциальные меры по смягчению воздействия и обеспечению справедливого распределения этих затрат.

Несмотря на потенциальные головные боли, с которыми могут столкнуться налогоплательщики Буффало, крайне важно уделить приоритетное внимание адекватной компенсации жертве, Челси Эллис, которая получила травмы, изменившие ее жизнь. По мере продолжения дискуссий и переговоров ключевые заинтересованные стороны осознают необходимость найти тонкий баланс между финансовой ответственностью и поддержкой тех, кто пострадал от таких инцидентов.

Подводя итог, можно сказать, что хотя выплата компенсации Челси Эллис в размере 43 миллионов долларов знаменует собой значительный шаг на пути к справедливости, налогоплательщики Буффало прекрасно осознают потенциальное бремя, которое они могут вынести в результате. В настоящее время перед городом стоит сложная задача поддержания финансовой ответственности и одновременного выполнения своих обязательств перед теми, кто пострадал в результате неправомерных действий должностных лиц.