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Ядро Linux 6.6.7 быстро вытесняет зловещую версию 6.6.6

ByРоберт Эндрю

Декабрь 14, 2023
Ядро Linux 6.6.7 быстро вытесняет зловещую версию 6.6.6

Версия ядра Linux 6.6.6, возможно, поначалу порадовала одетых в черное энтузиастов открытого исходного кода, но ее господство было прервано. Всего за несколько дней он был заменен более приятной версией 6.6.7.

В конце октября Linux выпустила версию 6.6, и через несколько недель она была признана последней версией с долгосрочной поддержкой. Это стало общей тенденцией последних лет, когда финальная полная версия года объявляется стабильной и получает обновления в течение нескольких лет. Следовательно, ядро ​​6.5, выпущенное в августе в ознаменование 32-летия проекта, теперь достигло статуса завершения жизни после 13 выпусков.

Грег Кроа-Хартман, уважаемый деятель, стоящий за стабильным ядром, в пятницу выпустил версию 6.6.5, в которую было внесено более 100 изменений. Среди этих обновлений был проблемный бэк-порт, ранее отмеченный в нашем недавнем отчете о ядре 6.1.66. Это изменение обратного порта, связанное с обработкой Wi-Fi, основывалось на более раннем изменении, которое было исключено из ядра 6.1.66. В результате ядро ​​6.1.67 быстро последовало этому примеру и исправило проблему нарушения беспроводной связи.

Та же проблема вновь возникла в версии 6.6.5, и, как и в предыдущей серии стабильных ядер, проблемное изменение было быстро удалено на следующий рабочий день. В понедельник было выпущено ядро ​​6.6.6, в котором удалено только конкретное изменение, вызвавшее проблему. Хотя это порадовало многих пользователей Reddit, комментаторы Hacker News были менее восторженны. Зловещие признаки были очевидны даже в октябре, когда была представлена ​​версия 6.6.

Однако новость сейчас разочаровывает всех поклонников жутких детей. Ядро с пресловутой цифрой «666» просуществовало совсем недолго! К среде его уже заменило ядро ​​6.6.7. Эта новая версия значительно более существенна: она содержит 268 измененных файлов и обширный список изменений, насчитывающий 7,562 строки.

Учитывая столь недолговечное ядро, неудивительно, что на этот раз не будет обновления и переиздания Ubuntu satanic Edition.®

By Роберт Эндрю