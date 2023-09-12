Изрезанный ирландский акцент в споре о Starfield Sparks

Долгожданная игра Starfield, разработанная Bethesda, недавно подверглась критике из-за плохо реализованного ирландского акцента. И игроки, и критики были шокированы и разочарованы изображением акцента, который был назван «мерзостью».

Проблема искажения акцентов не нова в мире средств массовой информации, но кажется, что Starfield вывела ее на совершенно новый уровень. Многие жители Ирландии, знакомые с нюансами своих диалектов, выразили разочарование по поводу неточного изображения.

Хотя некоторые могут возразить, что самым простым решением было бы заставить настоящих ирландских актеров озвучивать эти роли, по крайней мере ожидается, что акценту будет отдано должное. К сожалению, это основное требование, похоже, было упущено из виду при разработке Starfield.

Твиттер заполонили комментарии, подчеркивающие плохое качество ирландского акцента в игре. Некоторые сравнивают его с основным американским акцентом с периодическим использованием стереотипных ирландских фраз. Те, кто испытал это на собственном опыте, назвали это «шокирующим» и «невероятным».

Это не первый случай плохо реализованного ирландского акцента в мире игр. Однако недавние игры, такие как Assassin's Creed Valhalla, гораздо лучше передают акцент. Прискорбно видеть, что Starfield в этом отношении промахнулась.

Несмотря на разногласия вокруг ирландского акцента, Старфилду все же удалось добиться успеха в других областях. Игра получила положительные отзывы и хорошо продается.

В заключение отметим, что изуродованный ирландский акцент в «Старфилде» вызвал возмущение среди игроков и критиков. Это яркий пример важности точного представления в средствах массовой информации и напоминание о том, что следует прилагать больше усилий для обеспечения аутентичности изображения различных культур и акцентов.

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