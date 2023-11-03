Раскройте возможности очков дополненной реальности с iPhone 15 Pro

В последнем iPhone 15 Pro появилась возможность USB-C, предлагающая обновленную систему управления кабелями. Это не только обеспечивает лучшую организацию, но и обеспечивает встроенную поддержку вывода видео. Благодаря этой новой функции пользователи могут легко подключить свой iPhone к внешним дисплеям с помощью одного кабеля. Представьте себе, что вы транслируете свои любимые шоу Netflix прямо на телевизор в номере отеля — удобство не имеет себе равных. Однако совместимость USB-C также привела к появлению новой категории аксессуаров, которые значительно расширяют функциональность вашего iPhone, особенно когда вы в пути.

Откройте для себя очки дополненной реальности – быстрорастущий рынок, предлагающий широкий выбор очков со встроенными экранами для проекторов. Эти очки стоимостью от 300 до 500 долларов предлагают пользователям уникальные впечатления от просмотра. Одним из примечательных вариантов в этой категории является Xreal Air, который оснащен 120-дюймовым дисплеем MicroOLED с частотой 0.68 Гц, проецируемым на линзы через зеркало. Это позволяет пользователям одновременно видеть и дисплей, и реальный мир. Чтобы еще больше погрузиться в атмосферу и насладиться настоящим черным цветом, вы можете прикрепить к передней части этих очков физический бленду, чтобы блокировать внешний свет.

Очки Xreal Air не имеют собственного источника питания. Вместо этого они получают питание от устройств, к которым подключаются, как и многие портативные мониторы USB-C, представленные на рынке. С помощью прилагаемого кабеля USB-C — USB-C вы можете легко подключить очки Xreal Air к iPhone 15 Pro, мгновенно отображая свой экран на дисплее очков. Хотя настройки по умолчанию отражают главный экран и приложения вашего телефона, приложения потокового видео, поддерживающие вывод видео, предлагают более привлекательное видео в альбомной ориентации при воспроизведении шоу или фильмов.

Эти очки дополненной реальности необходимы не только для потоковой передачи видео. Они делают игру более захватывающей, особенно в сочетании с контроллером Backbone USB-C. Кроме того, они предлагают минималистичный опыт просмотра веб-страниц в сочетании с клавиатурой Bluetooth. Кроме того, пользователи могут вставлять свои собственные рецептурные линзы с помощью прилагаемой вставки или заказывать индивидуальные линзы в HONSVR по доступной цене.

Чтобы расширить возможности Xreal Air, вы можете выбрать аксессуар Xreal Beam. Этот аксессуар фиксирует ваш виртуальный дисплей в пространстве относительно положения вашей головы, уменьшая любой потенциальный дискомфорт. Xreal Beam также служит резервным аккумулятором для задач дополненной реальности и может подключаться к различным устройствам, включая игровые консоли, такие как Nintendo Switch и PlayStation 5, обеспечивая виртуальный дисплей диагональю до 300 дюймов.

Хотя предстоящий Apple Vision Pro предлагает более продвинутые возможности дополненной реальности, его более высокая стоимость и выпуск в следующем году делают такие варианты, как Xreal Air, привлекательным выбором для большинства пользователей. Эти очки обладают множеством повседневных функций и имеют изящный, сдержанный форм-фактор, который можно удобно носить с собой куда угодно.

Часто задаваемые вопросы

1. Могу ли я подключить очки Xreal Air к другим устройствам, кроме iPhone 15 Pro?

Да, вы можете подключить очки Xreal Air к различным устройствам, включая игровые консоли, такие как Nintendo Switch и PlayStation 5, для увеличения виртуального дисплея.

2. Доступны ли линзы по рецепту для очков Xreal Air?

Да, очки Xreal Air поставляются со вставкой, позволяющей пользователям добавлять свои собственные линзы по рецепту. Кроме того, в HONSVR можно заказать линзы по индивидуальному заказу по доступной цене.

3. Как аксессуар Xreal Beam улучшает впечатления?

Аксессуар Xreal Beam позволяет пользователям фиксировать свой виртуальный дисплей в пространстве относительно положения головы, уменьшая любой потенциальный дискомфорт или укачивание. Он также служит резервным аккумулятором для задач дополненной реальности.

4. Является ли Xreal Air экономически эффективным вариантом по сравнению с будущим Vision Pro от Apple?

Да, Xreal Air предлагает аналогичный опыт дополненной реальности по значительно более низкой цене. Благодаря своей немедленной доступности и повседневным функциям он представляет собой убедительный выбор для большинства пользователей.