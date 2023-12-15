Массивный айсберг A23a начинает путешествие в открытый океан

Согласно недавним заявлениям Британской антарктической службы, айсберг весом в триллион тонн, известный как A23a, оторвался от своего места на земле и теперь медленно движется в открытые воды вблизи Антарктиды. Колоссальные размеры айсберга трудно представить: 40 на 32 морских мили, что больше гавайского острова Оаху и примерно в три раза больше острова Манхэттен в Нью-Йорке.

Путешествие А23а началось, когда он еще был частью шельфового ледника и на нем находилась советская исследовательская станция. Однако в 1980-е годы айсберг оторвался от шельфа, унеся с собой исследовательскую станцию. С тех пор он оставался на морском дне до недавнего времени, пока не начал уплывать.

Хотя А-76 ненадолго превзошел А23а как самый большой айсберг в 2021 году после откола от шельфового ледника Ронне, он распался на более мелкие части, что позволило А23а вернуть себе титул. По оценкам экспертов, толщина айсберга составляет примерно от 1,000 до 1,200 футов, что делает его поистине гигантским.

Корни A23a можно проследить до зимы 1986 года, когда он откололся от шельфового ледника Филчнера вместе с двумя другими массивными айсбергами, A22 и A24. Лишь в конце 1991 года A23a отделился от других айсбергов и стал независимым объектом.

Теперь, когда A23a отправляется дальше в открытый океан, судам, плавающим в водах Антарктического полуострова, придется проявлять осторожность и следить за своим радаром, чтобы избежать любых потенциальных столкновений с гигантским айсбергом. Пока неизвестно, где в конечном итоге окажется A23a, но его движение служит напоминанием о постоянно меняющейся природе окружающей среды Антарктики.