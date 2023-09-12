M6 признана наименее популярной автомагистралью в Англии второй год подряд

Согласно опросу, проведенному независимой организацией Transport Focus, M6 второй год подряд названа наименее популярной автомагистралью в Англии. В опросе, получившем название «Опрос пользователей стратегических дорог», приняли участие более 9,000 участников, которые поделились своими отзывами о своей последней поездке по автомагистрали или главной дороге категории «А», находящейся в ведении National Highways.

M6, которую часто называют «хребтом Британии», получила самый низкий уровень удовлетворенности с рейтингом 66 процентов. В качестве основных жалоб водители назвали такие причины, как плохое дорожное состояние, устаревшие матричные знаки и необоснованные ограничения скорости на «умных» автомагистралях. Однако стоит отметить, что M6 действительно показал улучшение по сравнению с предыдущим годом, где он набрал 59 процентов.

С точки зрения общего удовлетворения, M5 была признана самой популярной автомагистралью в Англии с общим рейтингом удовлетворенности 82 процента. На втором месте оказался M40, также с рейтингом удовлетворенности 82 процента. Среди основных дорог категории «А» наибольшую общую удовлетворенность получила автомагистраль A303, соединяющая M3 и A30 из Лондона в Девон и Корнуолл, — 85 процентов.

Компания Transport Focus сообщила, что 73 процента участников дорожного движения были удовлетворены своей последней поездкой по автомагистрали или основной дороге категории «А», что выше прошлогоднего рейтинга в 69 процентов. Исследование служит мерилом государственной стратегии инвестиций в дороги и возлагает на компанию National Highways ответственность за предоставление положительного опыта клиентам.

Опрос также показал, что поездки по «умным» автомагистралям, которые в настоящее время приостановлены, приносят более низкий уровень удовлетворенности по сравнению с дорогами без «умных» участков.

Генеральный директор Transport Focus Энтони Смит подчеркнул важность содержания и улучшения автомагистралей и основных дорог категории «А». Он призвал National Highways решить проблемы, поднятые водителями, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение по этим жизненно важным маршрутам.

Опрос показал, что управление дорожными работами было областью с наименьшими показателями: только 48 процентов респондентов выразили удовлетворение. Директор по работе с клиентами компании National Highways Пит Мартин признал важность мнений водителей и заявил, что они стремятся понимать и улучшать впечатления участников дорожного движения. Мартин выразил удовлетворение улучшением общего уровня удовлетворенности и заверил, что National Highways продолжит стремиться к более безопасному и плавному передвижению для каждого водителя.

источники:

– Транспортный фокус

- Независимый