Death Stranding 2: новый трейлер и анонс геймплея ожидаются на TGA 2023

By

Ажиотаж вокруг The Game Awards 2023 достигает своего пика: фанаты с нетерпением ждут объявления Игры года. В условиях жесткой конкуренции в этом году игроки не могут не задаться вопросом, какой титул окажется лучшим. Однако на этом ожидание не заканчивается. Поклонники получили намек на то, что на мероприятии будет присутствовать известный разработчик игр Хидео Кодзима.

Помощница Кодзимы, Аяко, недавно опубликовала в социальных сетях подтверждение своего прибытия в Лос-Анджелес, за день до церемонии вручения наград The ​​Game Awards. Даже организатор мероприятия Джефф Кейли отреагировал на сообщение, выразив свое удивление. Фанаты, однако, не были уверены, что Кейли не знал о присутствии Кодзимы в Лос-Анджелесе.

Теперь, когда новость о приезде Кодзимы распространилась, фанаты предполагают, что мы можем увидеть новый трейлер Death Stranding 2. Для Кодзимы нет ничего необычного в том, чтобы сделать такое заявление, поскольку он наконец представил кинематографический трейлер Death Stranding 2. событие года. На этот раз фанаты надеются на еще большее, а также на возможность увидеть некоторые кадры игрового процесса. Кодзиме всегда удается удивить свою аудиторию, поэтому можно с уверенностью сказать, что на The Game Awards 2023 от него можно ожидать чего-то неожиданного.

Что касается других новостей, поклонникам асимметричной многопользовательской игры ужасов Dead by Daylight тоже есть чего ожидать. Разработчики недавно намекнули на однопользовательский спин-офф, действие которого происходит в той же всеми любимой вселенной ужасов. Хотя в их объявлении не были представлены ни видеоролики, ни игровой процесс, они отметили The Game Awards, намекая на возможное раскрытие во время мероприятия. С подтвержденной «мировой премьерой» у фанатов Dead by Daylight есть повод для волнения.

Game Awards 2023, несомненно, станет захватывающим и запоминающимся событием для геймеров всего мира. Благодаря таким громким именам, как Хидео Кодзима, и обещанию захватывающих разоблачений, фанаты с нетерпением ждут возможности увидеть, что приготовила для них эта ночь.