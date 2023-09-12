Действительно ли Вселенная маленькая?

Новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, бросает вызов убеждению, что Вселенная намного больше, чем мы можем наблюдать. Хотя большинство космологов утверждают, что наблюдаемая Вселенная — это лишь малая часть невообразимо огромного творения, в этой статье предполагается, что наблюдаемая Вселенная — это, по сути, все, что существует.

Одной из причин, по которой космологи считают, что Вселенная велика, является распределение скоплений галактик. Если бы Вселенная не простиралась за пределы того, что мы можем видеть, галактики группировались бы в нашем регионе без какой-либо асимметрии. Однако тот факт, что галактики группируются в одинаковом масштабе по всей видимой Вселенной, указывает на то, что наблюдаемая Вселенная однородна и изотропна.

Еще один момент, который следует учитывать, заключается в том, что пространство-время плоское. Если бы это было не так, наше представление об далеких галактиках было бы искажено. Однако, согласно нашим наблюдениям, плоскостность пространства-времени подразумевает, что Вселенная как минимум в 400 раз больше наблюдаемой Вселенной.

Важным является также почти идеальное единообразие космического микроволнового фона (CMB). Астрономы предположили, что эту однородность могла объяснить ранняя космическая инфляция, период огромного расширения после Большого взрыва. Если это правда, это означало бы, что Вселенная примерно в 10^26 раз больше того, что мы можем наблюдать.

Однако на сцену выходит теория струн. Теоретические модели теории струн, совместимые с квантовой гравитацией и другими важными факторами, часто не учитывают раннюю космическую инфляцию. Эти модели называют «болотом» бесперспективных теорий.

В этом новом исследовании авторы исследуют структуры более высокой размерности в рамках теории струн как альтернативу ранней космической инфляции. Рассматривая вселенные более высоких измерений, они предполагают, что Вселенная может быть лишь в сто или тысячу раз больше того, что мы можем наблюдать.

Хотя это увлекательная концепция, важно отметить, что это все еще теоретические модели, и необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, точно ли они описывают нашу Вселенную.

источники:

– https://arxiv.org/abs/1810.10542

– https://www.nasa.gov/feature/goddard/2019/how-big-is-the-universe