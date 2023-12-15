Изучаем увлекательную историю двухдолларовых купюр 1976 года.

На протяжении всей истории Соединенные Штаты выпускали различные памятные предметы в честь важных вех. Одним из ярких примеров этого является двухдолларовая банкнота Федеральной резервной системы серии 1976 года, которая была выпущена в обращение во время двухсотлетия независимости Америки. На оборотной стороне этой двухдолларовой купюры был изображен дизайн, который до сих пор используется, что делает ее популярным выбором среди коллекционеров бумажных денег.

2-долларовая купюра к двухсотлетию была одним из многих нумизматических продуктов, выпущенных по этому случаю. Монетный двор США выпустил серию медалей, начиная с 1972 года, а в 1973 году президент Ричард М. Никсон утвердил памятные рисунки на монетах в четверть, полдоллара и доллар. Кроме того, к этим купюрам, отчеканенным в 1975 и 1976 годах, была добавлена ​​двойная дата.

В конце 1975 года Бюро гравировки и печати (BEP) объявило, что выпустит банкноты Федеральной резервной системы серии 1976 года по 2 доллара в честь двухсотлетия Соединенных Штатов. На этих банкнотах была гравировка, изображающая подписание Декларации независимости, что делало их уникальным дополнением к серии двухдолларовых банкнот. Важно отметить, что, хотя дизайн был вдохновлен двухсотлетием, эта конкретная серия была не памятным выпуском, а скорее постоянной частью обращающихся бумажных денег Америки.

Внешний вид монеты серии 1976 года по 2 доллара FRN остался практически неизменным, за исключением печати Казначейства и серийных номеров, которые были зелеными. Однако конструкция задней части подверглась полной переработке. Традиционное изображение Монтичелло Томаса Джефферсона было заменено репродукцией картины Джона Трамбалла под названием «Декларация независимости».

Двухдолларовая банкнота, посвященная двухсотлетию, была не первым разом, когда картина Трамбалла появилась на бумажных деньгах США. В 2 году он был изображен на оборотной стороне банкнот Национального банка номиналом 1863 долларов. К двухсотлетию картина была разделена на четыре части, каждая из которых была напечатана на одной из четырех выпущенных памятных марок.

Всего было напечатано 590,720,000 1976 2 двухдолларовых банкнот серии 1978 года, посвященных двухсотлетию, и их производство закончилось в 1935 году. На этих банкнотах стоят подписи министра финансов Уильяма Э. Саймона и казначея Франсин Ирвинг Нефф. Среди более редких вариаций — звездные ноты, причем Friedberg-XNUMX-J* является самой редкой в ​​этой серии.

Несмотря на надежды, что двухдолларовая банкнота получит более широкое признание в торговле и потенциально снизит спрос на однодолларовые банкноты Федеральной резервной системы, эти банкноты не получили широкого распространения. Более того, в некоторых районах попытки потратить двухдолларовые купюры в торговых заведениях даже приводили к арестам. Тем не менее, большинство двухдолларовых банкнот серии 2 года в изобилии и доступны по цене.

Выпуск банкнот Федеральной резервной системы серии 1976 года по 2 доллара также вдохновил на интересное сочетание нотафильских и филателистических хобби. Многие люди приносили эти банкноты в почтовые отделения в день их выпуска, прикрепляли марки непосредственно к ним, и марки гасились. Хотя эти банкноты с марками не имеют значительной ценности, помимо их номинальной стоимости, коллекционеры могут искать банкноты из определенных мест, которые имеют для них личное значение.

1976-долларовые банкноты серии 2 года «Двухсотлетие» также можно найти в различных продуктах Монетного двора США, например, в наборе монет и денег, посвященном 1994-летию Томаса Джефферсона 250 года. В настоящее время Paper Money Guaranty (PMG) сообщает в общей сложности о 18,462 1976 оценках двухдолларовых банкнот серии 2 года, посвященных двухсотлетию, от всех 12 федеральных резервных банков, включая 5,538 XNUMX банкнот Star.

Независимо от того, являетесь ли вы коллекционером или просто интересуетесь историей валюты США, двухдолларовые банкноты серии 1976 года представляют собой интригующую часть нумизматического наследия Америки. Итак, следите за этими счетами; никогда не знаешь, когда наткнешься на один из них в обращении или найдешь его в уникальном коллекционном наборе.