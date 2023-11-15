Лучшее время для покупки настольных игр в течение года

Если вы любитель настольных игр, вы знаете, как приятно находить выгодные предложения на свои любимые игры. Хотя «Черная пятница» и «Киберпонедельник» известны своими скидками на настольные игры, в течение года есть и другие моменты, о которых следует помнить. Вот несколько альтернативных способов сэкономить на настольных играх.

Amazon Prime Day

Amazon Prime Day — это событие, которое стоит отметить в своем календаре, если вы ищете предложения по настольным играм. Эта ежегодная распродажа обычно проводится в июне или июле и предназначена исключительно для участников Prime. Хотя другие розничные продавцы могут предлагать конкурирующие предложения, Amazon — лучший выбор для поиска широкого спектра игр со скидкой. Подумайте о том, чтобы составить список настольных игр, которые вы хотите приобрести, и установить бюджет, чтобы максимально использовать это мероприятие. Вы также можете использовать такие инструменты, как Camelcamelcamel, чтобы отслеживать колебания цен и решать, лучше ли покупать во время Prime Day или дождаться Черной пятницы.

Октябрь Prime Day

Amazon также проводит второй Prime Day в октябре под названием Prime Big Deal Days или Prime Day 2. Эта 48-часовая распродажа служит предварительным просмотром предстоящих сделок Черной пятницы. Это отличная возможность проверить, есть ли в наличии настольные игры, которые вы пропустили во время первого Prime Day. Кроме того, это шанс взглянуть на предложения Черной пятницы.

Розничные продажи

Настольные игры можно найти в продаже круглый год в различных магазинах. Amazon часто предлагает случайные предложения по настольным играм, поэтому разумно следить за их ценами. Другие магазины, такие как Target, GameStop, Walmart и даже Barnes and Noble, часто соответствуют предложениям Amazon по настольным играм или конкурируют с ними. Будьте в курсе лучших предложений по настольным играм, подписавшись на предложения IGN в Твиттере или регулярно проверяя сводку их лучших предложений по настольным играм.

Не забудьте спланировать заранее, составить список желаний и сравнить цены в разных магазинах. Настольные игры могут быстро распродаться во время распродаж, поэтому перед покупкой убедитесь, что вы заключили самую выгодную сделку. Приятной игры!

Источники: IGN (URL: ign.com).

FAQ

1. Существуют ли другие акции, на которых я могу найти предложения по настольным играм?

Да, помимо Черной пятницы и Киберпонедельника, вы можете найти скидки на настольные игры во время Amazon Prime Day и October Prime Day.

2. Нужно ли мне быть участником Amazon Prime, чтобы получить доступ к предложениям Prime Day?

Да, Amazon Prime Day доступен эксклюзивно для участников Prime.

3. В каких магазинах в течение года часто продаются настольные игры?

Ритейлеры, такие как Amazon, Target, GameStop, Walmart, Barnes and Noble, часто предлагают скидки на настольные игры.

4. Как я могу отслеживать колебания цен на Amazon?

Вы можете использовать такие инструменты, как Camelcamelcamel, которые предоставляют графики истории цен на продукты Amazon, помогая вам определить лучшее время для покупки.

5. Как я могу быть в курсе последних предложений по настольным играм?

Вы можете следить за предложениями IGN в Твиттере или проверять их лучшие предложения по настольным играм, чтобы быть в курсе последних обновлений.