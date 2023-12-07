Sam's Club предлагает большую экономию на декабрьских товарах для выпечки

Sam's Club удовлетворит все ваши потребности в праздничной выпечке благодаря удивительной мгновенной экономии за декабрь. Вы можете найти скидки не только на основные продукты для выпечки, такие как печенье, пирожные и кексы, но также есть множество других продуктов питания по цене менее 10 долларов. Если у вас ограниченный бюджет, Sam's Club — это место, где можно получить невероятные предложения.

Начните свое утро с тарелки замороженной мини-пшеницы. Эта готовая к употреблению каша наполнена цельнозерновыми продуктами и поставляется в коробке по 55 унций с двумя пакетами. Добавьте любимое молоко и наслаждайтесь питательным и вкусным завтраком.

Для любителей кофе Sam's Club предлагает молотый кофе Folgers Classic Roast. В этой канистре емкостью 43.5 унции содержится кофе средней обжарки с насыщенным, мягким вкусом. Он совместим с различными кофеварками, поэтому вы можете приготовить свежую чашку кофе, когда вам понадобится взбодриться.

Если вы сладкоежка, не пропустите поп-тартс с корицей и коричневым сахаром. Это предложение распространяется только на популярный вкус Frosted Brown Sugar Cinnamon. В коробке содержится 48 тостеров, которые идеально подходят для быстрого завтрака или перекуса на ходу.

Кулинарный спрей необходим на любой кухне, и Sam's Club предлагает вам оригинальный кулинарный спрей Pam. В комплект поставки входят две банки по 12 унций с антипригарным обезжиренным растительным маслом в виде спрея. Он идеально подходит для жарки яиц, добавления ингредиентов в запеканки и многого другого.

Проявите творческий подход на кухне с рисом Chex, пшеницей и кукурузными хлопьями. В этот набор входят три сорта хлопьев Chex, что дает вам возможность выбрать свой любимый. Используйте их на завтрак или приготовьте восхитительный оригинальный коктейль Chex Party Mix.

Для тех, кто не употребляет глютен, Sam's Club предлагает мультизерновые крекеры Crunchmaster с 5 семенами. Эти сертифицированные безглютеновые крекеры изготовлены из смеси оливкового масла, кунжута, амаранта, льна, чиа и киноа. Они поставляются в упаковках, сохраняющих свежесть, и идеально подходят для праздничных сырных тарелок.

Побалуйте себя неотразимой ореховой пастой Nutella. В комплект входят две банки сливочно-ореховой пасты с какао по 26.5 унций. Возможности безграничны с Nutella: от кондитерских рождественских елок до печенья с выдумкой и чизкейков.

Если вы планируете встречу или просто любите перекусить, наборы закусок Kellogg's Club Crackers — отличный выбор. В упаковке 24 упаковки оригинальных слоеных крекеров с маслом. Они идеально подходят для подачи с мясными закусками, супами и соусами.

Сэкономьте время во время напряженного курортного сезона с помощью ванны для теста для печенья с шоколадной крошкой Pillsbury. Из этой ванны теста можно приготовить 76 шоколадных печенек, что позволит вам сосредоточиться на приготовлении других печенек с нуля.

Чтобы приготовить простое и вкусное сахарное печенье, вам просто необходима смесь для сахарного печенья Betty Crocker. Просто добавьте в смесь муку, растопленное масло и яйцо, и вы мгновенно получите идеальное печенье. В комплект поставки входит пять пакетиков.

Побалуйте себя насыщенными и изысканными пирожными с тройной шоколадной помадкой от Betty Crocker Hershey’s Brownie Mix. Эта смесь включает шоколадную стружку, кусочки шоколада и темное голландское какао, что дает вам поистине восхитительное удовольствие.

Если вы поклонник коктейлей и колбасок, приготовленных в мультиварке, вам обязательно стоит купить копченые колбаски Hillshire Farm Lit'l Smokies. В этот пакет входит 48 унций миниатюрных копченых колбасок, которые идеально подходят для праздничных посиделок.

Оригинальная смесь для блинов и выпечки Bisquick — универсальный продукт для кладовой. Эту упаковку весом 96 унций можно использовать для приготовления блинов, корок для пирогов, колбасных шариков и многого другого. Проявите творческий подход на кухне с Bisquick.

Наконец, не забудьте рецепт лукового супа и соуса Lipton. С помощью этой смеси вы можете приготовить вкусные соусы для вечеринок, приправить гамбургеры и придать аромат блюдам в мультиварке, таким как жаркое и курица.

Отправляйтесь в Sam's Club сегодня, чтобы воспользоваться этой невероятной экономией и запастись всем необходимым для праздничной выпечки. Не пропустите эти выгодные предложения!