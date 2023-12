Лучшие ролевые игры 2023 года: год эпических приключений

By

Краткое описание: 2023 год стал выдающимся для жанра ролевых игр: разнообразие игр привлекло внимание игроков по всему миру. От огромных открытых миров до пошаговых классических ролевых игр — эти ролевые игры предлагают захватывающие приключения, запоминающихся персонажей и потрясающие саундтреки.

Второе место: Starfield — A Labor of Love от Bethesda

Starfield, долгожданная космическая ролевая игра Bethesda, возможно, не получила столько внимания, сколько ожидалось, но оставила неизгладимое впечатление. Несмотря на свои недостатки, игра продемонстрировала преданность делу режиссера Тодда Ховарда и его команды. «Старфилд» покорил сердца фанатов своей научно-фантастической данью и запоминающимися моментами, предложив уникальный опыт, воплотивший в жизнь мечты любителей «Звездного пути».

Второе место: Diablo IV – Возвращение к темным истокам серии

Diablo IV триумфально вернулась к истокам франшизы, предоставив точно настроенный бой, широкие возможности настройки и впечатляющую графику. Хотя выпуск первого сезона подвергся критике, Blizzard удалось вернуть доверие фанатов благодаря второму сезону и чуткому подходу к обратной связи. Diablo IV считается одной из лучших ролевых игр года, обеспечивающей захватывающий совместный опыт для игроков как на ПК, так и на консолях.

Второе место: Sea of ​​Stars — уютное пошаговое приключение

В отличие от Diablo IV, Sea of ​​Stars предлагала теплую и очаровательную пошаговую ролевую игру. Эта игра, созданная как дань уважения классическим ролевым играм, погружает игроков в уютный мир с очаровательными персонажами и фантастическим саундтреком. Sea of ​​Stars с увлекательной боевой системой и восхитительным повествованием доказала, что иногда простота является ключом к незабываемому приключению.

Второе место: Octopath Traveler 2 — великая дань истории ролевых игр

Octopath Traveler 2 продолжила наследие своего предшественника, представив обширное приключение, наполненное запоминающимися персонажами и выдающимся сценарием. Эта игра, прославляющая золотой век 16-битных ролевых игр, очаровала энтузиастов ролевых игр потрясающим художественным стилем HD-2D и запутанными переплетающимися историями. Square Enix отдала дань уважения истории ролевых игр, написав любовное письмо фанатам по всему миру.

Второе место: «Звезды и время – необычные традиции и бесконечные циклы»

In Stars and Time черпала вдохновение из Earthbound и Undertale, предлагая уникальную ролевую игру, которая приводила игроков в восторг. Очаровательный главный герой Сиффрин оказался в ловушке временной петли, разгадывая захватывающую историю. Эта игра привнесла свежий взгляд на жанр, сочетая ностальгию с инновационной игровой механикой.

В заключение отмечу, что 2023 год стал годом эпических приключений в жанре RPG. От необъятного космоса до уютных пошаговых сражений — в этих играх найдется что-то для каждого энтузиаста ролевых игр. Исследуя неизведанные галактики или отправляясь в ностальгическое путешествие, игроки получили незабываемые впечатления в этих лучших ролевых играх года.