Новые предложения Apple на Черную пятницу и Киберпонедельник 2023 года

Сезон отпусков быстро приближается, а это значит, что пора задуматься о своем списке покупок. Черная пятница и Киберпонедельник уже не за горами, а это означает большие скидки от таких ритейлеров, как Amazon, Best Buy, Walmart и других. Хотите ли вы купить подарки близким или побаловать себя новым гаджетом, есть множество предложений, которыми можно воспользоваться.

Одним из самых востребованных брендов в сезон покупок является Apple. Компания Apple, известная своими высококачественными устройствами, редко может найти существенные скидки на продукцию Apple. Однако в этом году в начале Черной пятницы есть несколько интересных предложений, которые заслуживают вашего внимания.

Если вы присматривались к новому MacBook Air, Amazon предлагает скидку 200 долларов на модель 2023 года. Этот элегантный ноутбук оснащен 15.3-дюймовым дисплеем Liquid Retina, 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 256 ГБ. По сниженной цене он станет настоящей находкой для всех, кому нужен мощный и компактный ноутбук.

Verizon также предлагает выгодные предложения на устройства Apple. Сдайте свое старое устройство и получите новый Apple iPhone 15 Pro бесплатно, в зависимости от предпочитаемого вами варианта хранения. Кроме того, Verizon дарит скидку до 280 долларов на iPad при запуске новой линии. В качестве дополнительного бонуса вы получите бесплатный Apple TV при покупке телефона, а также шесть месяцев бесплатного использования Apple One.

Для любителей iPad Best Buy предлагает отличные предложения на iPad mini. Этот компактный планшет оснащен процессором A15, твердотельным накопителем емкостью 64 ГБ, оперативной памятью 4 ГБ и потрясающим дисплеем Retina. Скидка в 100 долларов — это фантастическая возможность приобрести новейший iPad mini.

Если вы ищете беспроводные наушники, Amazon предлагает скидку 60 долларов на Apple AirPods Pro 2-го поколения. Эти наушники обеспечивают невероятное качество звука и оснащены расширенными функциями, такими как активное шумоподавление.

Для аудиофилов Best Buy предлагает скидку 70 долларов на наушники Apple AirPods Max. Эти полноразмерные наушники обеспечивают первоклассное беспроводное звучание и имеют элегантный и стильный дизайн.

Это лишь некоторые из ранних предложений Apple, доступных в Черную пятницу и Киберпонедельник. Обязательно следите за новыми скидками и часто проверяйте обновления о последних предложениях. Счастливые покупки!

Часто задаваемые вопросы

Что такое Черная пятница?

Черная пятница — популярный день покупок, который проводится на следующий день после Дня Благодарения в США. Он известен своими огромными скидками и предложениями от различных розничных продавцов.

Когда Черная пятница 2023?

Черная пятница 2023 выпадает на 24 ноября.

Обычно продукты Apple поступают в продажу во время Черной пятницы?

На продукцию Apple во время Черной пятницы обычно не действуют большие скидки. Тем не менее, часто есть предложения, особенно на старые модели или у официальных розничных продавцов.

Могу ли я найти предложения на продукцию Apple в Интернете?

Да, многие ритейлеры предлагают онлайн-предложения к Черной пятнице, в том числе такие крупные платформы электронной коммерции, как Amazon. Это отличный способ воспользоваться скидками, не посещая обычные магазины.

Как мне найти лучшие предложения Apple?

Чтобы найти лучшие предложения Apple, важно сравнивать цены разных продавцов и искать скидки на надежных веб-сайтах. Обращайтесь к официальным розничным продавцам и авторизованным реселлерам Apple, чтобы получить подлинную продукцию и надежное обслуживание.

Есть ли скидки на другие технологические продукты во время Черной пятницы и Киберпонедельника?

Абсолютно! Черная пятница и Киберпонедельник известны тем, что предлагают скидки на широкий спектр технологических продуктов, включая смартфоны, ноутбуки, телевизоры, устройства для умного дома и многое другое. Это прекрасное время, чтобы найти выгодные предложения на популярные бренды и обновить свою технику.