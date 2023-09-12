Ожидание продолжается: ожидание AirPods Max 2 от Apple

Энтузиасты Apple с нетерпением ждали появления второго поколения накладных наушников Apple AirPods Max, известных как AirPods Max 2. Однако на недавней сентябрьской выставке не удалось представить этот долгожданный продукт, что оставило фанатов разочарованными.

Оригинальные AirPods Max получили восторженные отзывы за исключительное качество сборки, удобный дизайн и впечатляющие звуковые возможности. Несмотря на свою высокую цену, они считались одними из лучших беспроводных наушников с шумоподавлением на рынке. Однако у первого поколения были определенные проблемы, такие как необычный чехол для переноски, отсутствие аудиопорта 3.5 мм и среднее время автономной работы. Поклонники надеялись, что эти недостатки будут устранены во второй итерации.

Задержка с запуском оригинальных AirPods Max усилила ожидания, и фанаты надеялись на продолжение с улучшенными функциями и аналогичной ценой. Кроме того, учитывая недавнее внимание Apple к экологически чистым продуктам, выпуск обновленной версии AirPods Max будет соответствовать этому экологичному мышлению. Удаление спорного футляра для переноски было бы шагом в правильном направлении.

Несмотря на нынешнее доминирование на рынке наушников Sony WH-1000XM5, все еще есть надежда, что Apple сможет претендовать на первое место с AirPods Max 2. По имеющимся данным, обновление AirPods Max может появиться в 2023 году или, возможно, одновременно с ним. потенциальный выпуск AirPods Lite во второй половине 2024 или даже 2025 года.

Учитывая отсутствие AirPods Max на сентябрьской презентации, вполне вероятно, что Max 2 будет выпущен в следующем году. Однако фанаты держат пальцы скрещенными за более раннее прибытие. Ожидание до 2024 года или позже покажется вечностью нетерпеливым энтузиастам Apple.

источники:

– Статья: «Apple официально представляет iPhone 15 и 15 Pro, как с динамическим островом, так и с USB-C»

– Статья: «Лучшие AirPods в рейтинге»

– Оригинальный обзор AirPods Max