Укрепите свою иммунную систему с помощью фруктов и овощей

Введение

Поддержание сильной иммунной системы имеет важное значение не только в сезон простуды и гриппа, но и в течение всего года. Хотя многие люди обращаются к диетическим добавкам для поддержки иммунитета, правда в том, что все необходимые питательные вещества для повышения иммунитета можно найти в овощном отделе местного супермаркета. Фрукты и овощи содержат множество питательных веществ, которые помогают организму бороться с бактериями и вирусами. В этой статье мы рассмотрим пользу фруктов и овощей для здоровья иммунитета и выделим некоторые из лучших вариантов, которые можно включить в свой рацион.

Почему фрукты и овощи полезны для здоровья иммунитета

По словам Колетт Мико, дипломированного диетолога, хорошо сбалансированная диета, богатая фруктами и овощами, имеет решающее значение для поддержания иммунитета. Эти продукты не только обеспечивают гидратацию, но также богаты витаминами, минералами и фитохимическими веществами, которые необходимы для здоровья иммунитета.

Ключевые питательные вещества продуктов, повышающих иммунитет

Вода

Вода играет решающую роль в поддержке иммунной системы, способствуя удалению отходов и детоксикации. Он помогает избавиться от нежелательных патогенов и поддерживает здоровье защитных тканей кожи, глаз, рта и носа.

волокно

Клетчатка действует как пребиотик, питая здоровые кишечные бактерии в нашем микробиоме. Сильный микробиом кишечника важен для здоровья иммунитета, поскольку он связан с различными хроническими и острыми заболеваниями. Все фрукты и овощи в целом содержат некоторое количество растворимой клетчатки.

Витамины

Витамины A, B6, C, D и E играют ключевую роль в поддержании иммунитета. Эти витамины действуют как антиоксиданты, уменьшая воспаление и воздействуя на вредные соединения, которые могут вызвать у нас заболевания.

Минералы

Минералы, такие как цинк, железо и селен, поддерживают рост и функционирование иммунных клеток. Цинк и селен также действуют как антиоксиданты в организме.

Растительные соединения

Фрукты и овощи содержат фитонутриенты, также известные как растительные соединения, которые помогают снизить вероятность размножения вирусов и бактерий в организме. Эти соединения являются иммуномодуляторами, уменьшающими воспаление и борющимися со свободными радикалами. Употребление в пищу разнообразных фруктов и овощей обеспечивает разнообразное поступление этих биологически активных соединений.

Лучшие фрукты и овощи для здоровья иммунитета

Хотя все фрукты и овощи способствуют общему укреплению иммунитета, некоторые из них выделяются уникальным сочетанием питательных веществ, повышающих иммунитет. Вот девять вариантов, которые стоит включить в свой рацион:

Красный перец

Красный болгарский перец богат витаминами С и Е, а также водой, клетчаткой и растительными соединениями. Их можно добавлять в жаркое, салаты или блюда из пасты.

Брокколи

Брокколи — овощ семейства крестоцветных, богатый растворимой клетчаткой, витаминами А, В6 и С. Его можно включать в супы, тушеные блюда, омлеты, макароны и блюда из риса.

Грейпфрут

Грейпфрут известен высоким содержанием витамина С, а также растворимой клетчатки, воды и витамина А. Его можно употреблять отдельно или добавлять в салаты, соусы и выпечку.

Шпинат

Шпинат является отличным источником антиоксидантов, включая витамины А, С и Е. Он также содержит железо, клетчатку и растительные соединения, что делает его отличным выбором для укрепления иммунной системы.

Ежевика

Ежевику часто упускают из виду, но она так же полезна для иммунной системы, как и другие ягоды. Они богаты водой, витамином С, растительными соединениями и клетчаткой.

Включив в свой рацион эти укрепляющие иммунитет фрукты и овощи, вы сможете поддерживать свою иммунную систему круглый год. Не забывайте есть разнообразные разноцветные фрукты и овощи, чтобы получать широкий спектр необходимых питательных веществ для оптимального здоровья иммунитета.