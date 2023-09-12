Dell S3422DWG: лучший выбор для сверхшироких игровых мониторов

Dell S3422DWG — впечатляющий сверхширокий игровой монитор, предлагающий множество функций по доступной цене. Первоначально цена составляла 500 долларов, но теперь Dell предлагает его всего за 3479.99 долларов, что делает его одним из лучших вариантов на рынке стоимостью менее 400 долларов.

Благодаря размеру 34 дюйма и сверхширокому разрешению 3440×1440 этот монитор обеспечивает потрясающее качество изображения. Соотношение сторон 16:10 и кривая 1800R еще больше усиливают погружение, позволяя геймерам по-настоящему погрузиться в свои любимые игры.

Одним из ключевых преимуществ Dell S3422DWG является разрешение 1440p. Это разрешение обеспечивает баланс между качеством изображения и производительностью, обеспечивая прекрасное изображение без чрезмерной нагрузки на вашу систему. В сочетании с такой мощной видеокартой, как GeForce RTX 3060 Ti, геймеры могут наслаждаться максимальными настройками графики или сверхвысокой частотой кадров, что дает им преимущество в соревновательных играх.

Этот монитор с панелью VA имеет время отклика 1 мс, частоту обновления 144 Гц, коэффициент контрастности 3000:1 и цветовой охват DCI-P90 3%. Несмотря на то, что монитор официально не совместим с G-SYNC, он был протестирован и признан хорошо работающим с G-SYNC, обеспечивая плавность и плавность игрового процесса.

Одним из заметных преимуществ Dell S3422DWG является впечатляющая гарантия. Хотя на большинство мониторов гарантия составляет всего один год, на этот монитор предоставляется трехлетняя гарантия. Кроме того, он имеет право на участие в программе Dell Premium Panel Exchange, позволяющей пользователям получить бесплатную замену панели в течение гарантийного периода, если будет обнаружен хотя бы один яркий пиксель.

В целом, Dell S3422DWG — отличный выбор для геймеров, которым нужен высокопроизводительный сверхширокий игровой монитор. Благодаря потрясающему качеству изображения, высокой частоте обновления и щедрой гарантии он предлагает невероятное соотношение цены и качества.

Источники: Делл