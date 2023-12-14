Топ-7 игр 2023 года, которые сведут вас с ума

Краткое описание: 2023 год принес нам несколько долгожданных игр, но не все из них оправдали ажиотаж. От серьезных ошибок в игре до досадных сбоев — эти семь выпусков скорее вызывали головную боль, чем доставляли удовольствие.

1. Atomic Heart: Шутер от первого лица от Mundfish, вдохновленный Bioshock, после выпуска столкнулся с множеством проблем. Игроки сталкивались с глюками персонажей, неработающими сохранениями файлов и оружием, которое просто не загружалось. Некоторые даже не смогли пройти дальше вступления игры из-за критических ошибок. Несмотря на последующие патчи, запуск Atomic Heart прошел далеко не гладко.

2. Crime Boss: Rockay City: Криминальный шутер от Ingame Studios, возможно, и обладал звездной мощью, но в нем также было множество ошибок и сбоев. Взаимодействующие объекты стали невзаимодействующими, одежда персонажей исчезла, а звуки оружия постоянно зацикливались. Хотя последующие патчи пытались исправить эти проблемы, неудачный запуск разочаровал игроков.

3. Forza Motorsport: Перезапуск гоночного симулятора Turn 10 Studios стартовал далеко не идеально. Игроки столкнулись с проблемами зависания во время подбора игроков и резким падением частоты кадров. Кроме того, снова всплыли ранее исправленные ошибки, уничтожающие прогресс игрока. Поклонники Forza Motorsport были разочарованы тусклым запуском.

4. Mortal Kombat 1 (Nintendo Switch): популярная серия файтингов стала хитом, когда вышла на Nintendo Switch. Анимации и кат-сцены загружались долго, частота кадров была нестабильной, а в моделях персонажей отсутствовали текстуры. Низкая производительность Switch сильно отличала его от аналогов для PlayStation и Xbox.

5. Payday 3: К сожалению, запуск этого симулятора ограблений от первого лица был испорчен ошибками. У игроков возникали сбои и отключения серверов из-за проблем с подбором игроков. Разработчик признал наличие проблем и выпустил обновления для их устранения, позволяющие игрокам более плавно совершать ограбления.

6. Redfall: Arkane Studios, известная своими захватывающими симуляторами, допустила ошибку с кооперативным шутером о вампирах. Хотя игра могла похвастаться впечатляющим сюжетом и построением мира, она страдала от того, что персонажи бегали на месте, сильно падала частота кадров во время казней, враги замерзали в бою и пули не наносили урона. Хотя ожидаются постоянные обновления, первоначальный выпуск Redfall не оправдал ожиданий.

7. Skull Island: Rise of Kong. Эта игра от разработчика IguanaBee с самого начала обернулась катастрофой. Игроки столкнулись с множеством ошибок, в том числе с застреванием главной обезьяны в стенах, зависанием анимации персонажей и исчезновением объектов окружающей среды. Понятно, что для исправления фундаментальных недостатков Rise of Kong потребовалось больше времени.

Бонусное упоминание: Starfield: долгожданная космическая ролевая игра Bethesda также страдала от множества проблем. Квесты часто выдавались с ошибками, партнерский ИИ давал сбои, а странные явления, такие как астероиды и города, преследующие игроков в космосе, были слишком обычным явлением. Несмотря на ажиотаж вокруг Starfield, игроки были разочарованы различными сбоями и ошибками игры.

В заключение, хотя в 2023 году было немало запоминающихся игр, эти семь игр были далеки от совершенства. Критические ошибки и досадные сбои мешали игре, заставляя геймеров жаждать более плавного запуска и более отточенного игрового процесса.