Женщина из Техаса Кейт Кокс подала экстренный иск с просьбой разрешить судье прервать ее нежизнеспособную беременность. Недавно Кокс получила ужасающие новости о летальном диагнозе плода, и ее врачи предупредили ее, что продолжение беременности представляет значительный риск для ее жизни, здоровья и будущей фертильности. Однако ей не удалось сделать аборт из-за многочисленных запретов, введенных в Техасе.

Дело, возбужденное Коксом, особенно важно, поскольку оно знаменует собой первый случай после вынесенного в 1973 году знаменательного постановления «Роу против Уэйда», согласно которому взрослая женщина обратилась в суд с просьбой разрешить аборт. Кокс, 31-летняя мать двоих детей, в настоящее время находится на 20 неделе беременности и за последний месяц посетила несколько отделений неотложной помощи из-за сильных спазмов и утечки жидкости. Ее врачи определили, что у ее ребенка трисомия 18, смертельное хромосомное заболевание, и выразили обеспокоенность по поводу возможных осложнений из-за ее предыдущего кесарева сечения.

В Техасе для здоровья Кокса рекомендуется процедура расширения и эвакуации (D&E), но врачи опасаются судебного преследования в соответствии с уголовным запретом штата на аборты. Кокс и ее муж сейчас просят судью в округе Трэвис, штат Техас, дать им разрешение на проведение D&E, что позволит акушеру-гинекологу Кокса, доктору Дамле Карсан, оказать необходимую помощь, не столкнувшись с юридическими последствиями.

Дело Кокса представляет Центр репродуктивных прав, который также подал отдельный иск от имени 20 женщин и двух акушеров-гинекологов, оспаривая запреты на аборты в Техасе. Исход этого дела под названием «Журавски против Техаса» будет иметь последствия для людей, которым требуется неотложная медицинская помощь.

Ситуация Кокса подчеркивает острую необходимость действий по защите жизни и благополучия таких людей, как она, на которых влияет запрет на аборты. Центр репродуктивных прав подчеркивает, что Техас и другие штаты с аналогичными запретами ставят под угрозу здоровье и будущее людей. Они призывают суд действовать быстро и гарантировать, что таким людям, как Кокс, не придется проходить через правовую систему, чтобы получить доступ к жизненно важному медицинскому вмешательству.