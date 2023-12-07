Женщина из Техаса подала иск с требованием сделать аборт из-за осложненной беременности

Женщина из Техаса недавно подала экстренный иск с просьбой о вмешательстве суда, позволяющем ей прервать беременность. Это первый случай за почти пять десятилетий, когда взрослая женщина обратилась в суд с просьбой легализовать ее аборт. Иск подан после того, как в 2022 году Техас ввел строгие законы об абортах, запретив почти все аборты в штате.

Женщина, Кейт Кокс, проживающая в Далласе, на прошлой неделе получила ужасающие новости о своем плоде. У плода была диагностирована полная трисомия 18 — хромосомная аномалия, которая обычно приводит к летальному исходу до или вскоре после рождения. Кроме того, у плода развиваются многочисленные осложнения со здоровьем, включая пупочную грыжу, искривление позвоночника, косолапость, а также аномалии черепа и сердца.

У Кокса уже есть двое детей, оба родились посредством кесарева сечения. Ее врачи сообщили ей, что вынашивание беременности до полного срока подвергнет ее повышенному риску гестационной гипертензии, диабета, осложнений от анестезии и трудностей при будущих беременностях.

Выражая свое разочарование, Кокс заявила: «Я пытаюсь сделать то, что лучше для моего ребенка и для себя, но штат Техас заставляет нас обоих страдать. Мне нужно прервать беременность сейчас, чтобы у меня было больше шансов на свое здоровье и будущую беременность».

Верховный суд Техаса недавно заслушал аргументы по поводу иска, оспаривающего законы штата об абортах при осложненной беременности, такой как у Кокса. В настоящее время суд рассматривает вопрос о том, распространяется ли запрет на аборты на нежизнеспособную беременность. Судья округа Трэвис ранее постановил, что эти законы не должны применяться к пациентам с опасными для жизни заболеваниями или к пациентам с летальным диагнозом плода.

В иске Кокс содержится требование о выдаче временного запретительного судебного приказа, запрещающего применять запреты на аборты в Техасе против нее, ее мужа и ее врача. Кроме того, иск требует вынесения декларативного решения, в котором говорится, что запрет на аборты не распространяется на пациентов с неотложными заболеваниями.

Этот случай подчеркивает сложную юридическую битву вокруг права на аборт в Техасе и поднимает вопросы о практичности и целесообразности подачи исков женщинами с осложненной беременностью с требованием сделать аборт. Исход этого иска будет иметь серьезные последствия для женщин, оказавшихся в аналогичных обстоятельствах в штате.