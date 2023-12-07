Техасская средняя школа отстранила ученика из-за прически, что вызвало споры

Средняя школа в Техасе снова оказалась в центре споров по поводу политики дресс-кода после того, как чернокожего ученика отстранили от учебы за отказ сменить прическу. Дэррил Джордж, ученик средней школы Барберс-Хилл, был отстранен от учебы на 13 дней за то, что его волосы, когда они были распущены, не соответствовали правилам школы. Этот инцидент является последним в многомесячном противостоянии между школой и семьей Джорджа, которые считают дресс-код дискриминационным.

Заплетенные волосы Джорджа впервые были признаны нарушающими дресс-код в августе, когда его впервые вытащили из класса. Его семья утверждает, что наказание противоречит Закону о Короне — закону, который недавно был принят в Техасе и запрещает дискриминацию в отношении волос по расовому признаку. Однако школа утверждает, что Закон о Короне не касается длины волос.

Независимый школьный округ Барберс-Хилл столкнулся с аналогичным спором в 2020 году, когда другому чернокожему ученику запретили посещать школьные мероприятия, если он не подстригся. Окружной суперинтендант Грег Пул в то время защищал эту политику, заявляя, что она учит студентов подчиняться правилам и приносить пользу всем.

Семья Джорджа подала официальную жалобу в Техасское агентство образования и федеральный иск о гражданских правах против губернатора штата, генерального прокурора и школьного округа. Они утверждают, что дресс-код несправедливо нацелен на чернокожих мужчин и не обеспечивает соблюдение нового закона о дискриминации по волосам.

В ответ школьный округ подал иск с просьбой выяснить, нарушают ли его ограничения в отношении дресс-кода Закон о Короне. Исход этой судебной тяжбы будет иметь серьезные последствия для будущих случаев дискриминации по волосам в Техасе и потенциально создаст прецедент для других штатов.

Инцидент с участием Джорджа подчеркивает продолжающуюся борьбу с дискриминацией по волосам и поднимает важные вопросы об ограничениях политики дресс-кода в школах. Поскольку борьба за равенство в образовании продолжается, крайне важно, чтобы школы и политики переоценили свою политику, чтобы гарантировать, что она справедлива, инклюзивна и свободна от любых форм расовых предубеждений.