Специальная сессия завершилась безрезультатно по приоритетам губернатора

Четвертая специальная сессия в Капитолии Техаса завершилась во вторник без какого-либо прогресса по приоритетам губернатора Грега Эбботта, касающимся безопасности школ, заработной платы учителей, сберегательных счетов на образование и законопроекта о выборах. Самым значительным препятствием было предложение субсидировать частные школы через сберегательные счета на образование, что вызвало длительную борьбу на протяжении всех специальных сессий.

Законодатели не смогли достичь консенсуса по выбору школы, что привело к провалу комплексного образовательного пакета, который включал финансирование безопасности школ, увеличение ассигнований для государственных школ и повышение заработной платы учителей. Предложение было отклонено в Палате представителей из-за того, что коалиция из 21 республиканца в Палате представителей объединила силы с демократами.

Напряженные отношения между спикером Палаты представителей Дейдом Феланом и вице-губернатором Дэном Патриком еще больше осложнили законодательный процесс. Патрик раскритиковал Фелана за то, что он назвал неудачным руководством, заявив, что законодательный процесс «сломан» из-за отсутствия правдивости и лидерства со стороны спикера палаты.

Одной из жертв специальной сессии стал сенатский законопроект №6, целью которого было изменить процесс оспаривания результатов выборов в суде. Провал законопроекта может задержать введение льгот по налогу на имущество, что считается одним из значительных достижений республиканцев на этой сессии.

В то время как Патрик выразил разочарование, Фелан похвалил достижения республиканцев в заявлении в социальных сетях. Разногласия между двумя лидерами вызвали обеспокоенность по поводу эффективности законодательной власти.

Критики, такие как член палаты представителей Джеймс Таларико, полагают, что губернатор Эбботт никогда не собирался принимать значимый закон для государственных школ. Таларико объяснил отсутствие прогресса политическим давлением со стороны губернатора с целью помешать финансированию государственного образования.

Несмотря на завершение специальной сессии, законодателям удалось принять законопроекты, касающиеся строительства пограничной стены и криминализации незаконного пересечения границы. Однако перспективы создания сберегательных счетов на образование остаются неопределенными, поскольку подтверждения о созыве еще одной специальной сессии не было.

Представитель губернатора Эбботта выразил уверенность в будущем инициатив по выбору школы, подчеркнув, что борьба за выбор школы будет продолжаться до тех пор, пока она не будет успешной. Губернатор планирует сотрудничать с законодателями и избирателями, чтобы отстаивать выбор школы по всему штату.