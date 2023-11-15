Расцвет iOS: угроза будущему Android в Северной Америке

В последние годы доминирование Android-смартфонов в Западном полушарии оказалось под угрозой. В прошлом году ситуация начала меняться, когда доля рынка Apple iOS превысила долю рынка Android в США, и эта тенденция продолжает расти. Та же картина наблюдалась и в Канаде, где Apple сохраняла лидерство на протяжении большей части прошлого десятилетия.

Движущей силой успеха Apple, согласно всестороннему исследованию, проведенному инвестиционной фирмой Piper Sandler, являются подростки. Отчет, в котором были опрошены более 9,000 подростков по всей Америке, показал, что ошеломляющие 87 процентов подростков в настоящее время владеют iPhone, и подавляющее большинство 88 процентов намерены купить iPhone в качестве своего следующего смартфона.

Одной из ключевых причин этого изменения можно назвать уникальную и весьма успешную экосистему Apple. В отличие от Android, Apple предлагает комплексную и плавную интеграцию своих устройств, создавая непревзойденный пользовательский опыт. Несмотря на усилия крупных технологических брендов, таких как Google, Samsung и Huawei, по воспроизведению этой экосистемы, им не удалось добиться такого же уровня успеха.

Тем не менее, на горизонте для пользователей Android есть потенциальный переломный момент. Qualcomm собирается запустить свою технологию Snapdragon Seamless, целью которой является преодоление разрыва между устройствами Android и Windows. Эта кроссплатформенная технология призвана предоставить пользователям возможности, сравнимые с плавной интеграцией, которой наслаждаются пользователи Apple.

Хотя отчет Пайпер Сэндлер в первую очередь посвящен рынку США, его выводы можно экстраполировать и на канадский рынок. Учитывая продолжающееся доминирование Apple и растущую привлекательность экосистемы iOS, становится ясно, что будущее Android в Северной Америке сталкивается со значительной угрозой.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова текущая доля рынка iOS по сравнению с Android в Западном полушарии?

Ответ: В настоящее время iOS обогнала Android по доле рынка в США, аналогичная тенденция наблюдается и в Канаде.

Вопрос: Какова основная причина растущей доли рынка iOS?

Ответ: Согласно отчету Пайпер Сэндлер, доминирование iOS можно объяснить сильным предпочтением устройств Apple среди подростков.

Вопрос: Что отличает экосистему Apple от экосистемы Android?

Ответ: Экосистема Apple обеспечивает плавную интеграцию между ее устройствами, предоставляя пользователям единый и беспрецедентный пользовательский интерфейс.

Вопрос: Есть ли возможность Android догнать?

Ответ: Предстоящая технология Snapdragon Seamless от Qualcomm направлена ​​на преодоление разрыва между устройствами Android и Windows, потенциально уравнивая правила игры и предлагая пользователям Android опыт, аналогичный экосистеме Apple.