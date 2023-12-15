Модное господство Тейлор Свифт продолжается в Нью-Йорке

Нью-Йорк снова стал объектом модного зрелища: талантливая Тейлор Свифт украсила улицы своим присутствием. Лауреат премии Грэмми, известная своим безупречным чувством стиля, без особых усилий привлекла внимание своим последним ансамблем.

Отступив от своего обычного гламурного наряда, Свифт продемонстрировала свое модное мастерство в шикарном однобортном пальто в клетку. Пальто в сочетании с подходящей юбкой и классическим черным топом излучало простоту и стиль. Образ она завершила черными колготками с рисунком и элегантными черными туфлями, подчеркнутыми стильной темно-коричневой сумочкой.

Внимание Свифт к деталям никогда не ослабевало, когда она использовала свою фирменную красную помаду и подводку для глаз «кошачий глаз». Ослепительные серьги-капли с бриллиантами придали образу дополнительный гламур. 33-летняя певица явно знает, как заявить о себе, куда бы она ни пошла.

Вернувшись в Нью-Йорк после романтических выходных со своим парнем из НФЛ Трэвисом Келси, Свифт продолжала впечатлять поклонников своим модным выбором. Во время их совместной жизни она посетила одну из игр Келси в красном плюшевом пальто, что вызвало спекуляции среди фанатов. Многие полагали, что он напоминал тот, который ранее носила Бриттани Магомес, партнерша Келси, что привело к теории, что Свифт, возможно, позаимствовал его.

На этом модное безумие не закончилось. Свифт также был замечен в рождественском баре в Канзас-Сити, одетый в свитера с белками, похожие на свитеры с товарищами по команде Келси и их партнерами. Этот игривый выбор наряда был встречен с волнением и спекуляциями в социальных сетях, причем фанаты предположили, что это отсылка к вирусному твиту Келси 2011 года о белке, наслаждающейся куском хлеба.

Царство моды Тейлор Свифт продолжает очаровывать публику, демонстрируя ее способность легко сочетать стиль и простоту. С каждым публичным появлением она укрепляет свой статус иконы моды и заставляет поклонников с нетерпением ожидать ее следующего влиятельного модного заявления.