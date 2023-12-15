Инновационные методы кибератак появятся в ноябре 2023 года

Ситуация в сфере кибербезопасности продолжает развиваться: киберпреступники находят новые способы обойти традиционную защиту и нацелиться на ничего не подозревающих жертв. Последний глобальный индекс угроз за ноябрь 2023 года, опубликованный Check Point, свидетельствует о появлении инновационных методов кибератак, использующих элемент обманчивой простоты.

Одной из примечательных тенденций является рост числа кампаний AsyncRAT, в которых вредоносные HTML-файлы используются для скрытого распространения вредоносного ПО. В рамках этой кампании жертвы получают электронные письма, содержащие встроенные ссылки. При нажатии на ссылку запускается вредоносный HTML-файл, позволяющий вредоносному ПО маскироваться под доверенное приложение и избежать обнаружения.

Еще одним тревожным событием является возрождение FakeUpdates, загрузчика JavaScript. Это сложное вредоносное ПО обманом заставляет пользователей запускать поддельные обновления браузера через взломанные веб-сайты. Последствия использования этих поддельных обновлений могут быть серьезными, поскольку они открывают двери для других вредоносных программ, включая GootLoader, Dridex, NetSupport, DoppelPaymer и AZORult, для компрометации систем.

Майя Горовиц, вице-президент по исследованиям Check Point Software, подчеркивает важность распознавания этих новых угроз. Она подчеркивает необходимость того, чтобы организации приняли многоуровневый подход к безопасности, выходящий за рамки распознавания известных угроз. Крайне важно выявлять, предотвращать и реагировать на новые векторы атак до того, как они причинят вред.

Отчет также проливает свет на самые распространенные семейства вредоносных программ за месяц. Formbook, информационный вор, нацеленный на ОС Windows, возглавляет список с глобальным влиянием в 3%. Сразу за ним следует FakeUpdates с глобальным воздействием 2%, а замыкает тройку лидеров Remcos, еще один троян удаленного доступа, с 1% мирового влияния.

Когда дело доходит до уязвимостей, лидирует внедрение команд через HTTP с глобальным эффектом 45%. На втором месте находится обход вредоносных URL-адресов веб-серверов, затрагивающий 42% организаций по всему миру, за ним следует внедрение команд Zyxel ZyWALL, доля которых достигает 41% во всем мире.

С точки зрения целевых секторов, образование/исследования остаются наиболее атакованной отраслью в мире, за ней следуют связь и правительственная/военная промышленность. Что касается мобильных угроз, то здесь доминирует банковский троян Anubis, за ним следуют AhMyth и SpinOk.

Поскольку киберугрозы продолжают развиваться, организации должны сохранять бдительность и уделять первоочередное внимание мерам кибербезопасности. Крайне важно оставаться информированными и активно противодействовать этим инновационным методам, используемым киберпреступниками.