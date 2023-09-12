Древняя история коллембол: первые животные, выработавшие белки-антифризы

В древнем мире, более 400 миллионов лет назад, Земля была совершенно другой. В морях кипела жизнь, а на суше ничего не шевелилось. Это был конец периода Ордовика, когда на земном шаре было жарко и влажно. Однако вскоре после этого суши начали замерзать, и ледяная шапка начала распространяться, превратив некогда теплые воды в холодные и негостеприимные. Это привело к второму по масштабам массовому вымиранию в истории, уничтожившем половину всего живого.

Примечательно, что крошечное существо по имени коллембола было одним из немногих выживших видов. Коллемболы — насекомоподобные животные, которые разработали уникальную стратегию борьбы с холодом. Их клетки начали вырабатывать белки, которые защищали их от замерзания. Недавние исследования, проведенные Орхусским университетом и Королевским университетом в Канаде, показали, что коллембола, возможно, была первым животным, выработавшим антифризные белки, и эволюционировала гораздо раньше, чем считалось ранее.

Коллемболы маленькие, самый крупный вид имеет длину всего шесть миллиметров. У них отчетливо раздвоенный хвост, или вилка, которую они могут выпустить, чтобы прыгнуть в воздух для защиты. Хотя они напоминают насекомых, на самом деле у них есть собственная ветвь на эволюционном дереве. Существует более 9,000 различных видов коллембол, и их можно встретить практически повсюду, в том числе в садах, обитая в верхних слоях почвы или опавшей листве.

Мартин Хольмструп, профессор Орхусского университета, изучает коллембол в своей лаборатории. Держа их в чашках Петри, он наблюдает за их поведением и проводит эксперименты, чтобы понять их уникальные приспособления. Образцы этих ногохвостов были отправлены коллегам в Канаду, которые провели молекулярные эксперименты, чтобы определить, когда у животных впервые появились белки-антифризы.

С помощью секвенирования ДНК и расчетов исследователи обнаружили, что у коллембол выработали белки-антифризы в ордовикский период, задолго до того, как у других животных. Это открытие проливает свет на раннюю эволюцию механизмов защиты от замерзания в животном мире. Возможно даже, что растения и микроорганизмы выработали сходные механизмы еще раньше.

Коллембол найти несложно; их можно обнаружить в вашем собственном саду. Взяв пригоршню почвы или листвы и используя сито с регулируемой лампой и подносом, вы сможете обнаружить этих очаровательных и древних существ. Понимание уникальных адаптаций ногохвостов не только интригует само по себе, но и способствует нашим знаниям истории жизни на Земле.

источники:

– Орхусский университет

– Королевский университет в Канаде