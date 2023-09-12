Исследование показало, что бобры вносят вклад в производство парниковых газов в Арктике

Новое исследование, проведенное исследователями из Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF), выявило, что бобры играют все возрастающую роль в производстве парниковых газов в Арктике. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, связывает присутствие бобров в регионе с ростом уровня выбросов метана.

Традиционно бобры обитали в лесных районах, а теперь колонизируют тундру на западе и севере Аляски. Эта колонизация имеет важные научные последствия и рассматривается сообществами в этих областях как радикальное развитие.

Исследовательская группа UAF, возглавляемая профессором Кеном Тейпом, утверждает, что их исследование является первым, которое убедительно связывает новые бобровые пруды с увеличением выбросов метана. Это открытие имеет большое значение из-за мощного парникового эффекта метана, который примерно в 25 раз сильнее углекислого газа удерживает тепло в земной атмосфере. По данным Агентства по охране окружающей среды США, на метан приходится около 20% мировых выбросов парниковых газов.

Исследователи сосредоточились на территории площадью около 166 квадратных миль в бассейне реки Нижний Ноатак на северо-западе Аляски. Они использовали снимки из космоса, в частности, из программы эксперимента по изучению уязвимости Арктики и бореального пространства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, чтобы лучше понять влияние бобров на ландшафт. Нанеся на карту более 10,000 XNUMX бобровых прудов в арктической части Аляски, исследовательская группа смогла связать наличие бобровых прудов с горячими точками метана.

Бобровые плотины, визитная карточка этого вида, вызывают наводнения, которые затопляют растительность и превращают арктические ручьи в пруды. Эти бобровые пруды и окружающая их затопленная растительность становятся лишенной кислорода средой с богатыми органическими отложениями. При разложении этого материала выделяется газ метан.

Исследователи использовали технологию воздушной гиперспектральной визуализации для картирования метана. Этот передовой процесс визуализации собирает данные из сотен различных диапазонов электромагнитного спектра, что позволяет идентифицировать метан и другие газы.

Соавторами исследования являются Бенджамин Джонс, доцент Института северной инженерии ВСУ, а также группа из Службы национальных парков и лаборатории реактивного движения НАСА.

Это исследование дополняет наше понимание сложной взаимосвязи между видами и изменением климата. Поскольку бобры продолжают расширять свой ареал в Арктике, потребуются дальнейшие исследования для оценки долгосрочного воздействия их присутствия на выбросы парниковых газов.

источники:

– Университет Аляски в Фэрбенксе (UAF)

– Агентство по охране окружающей среды США