Новые обновления в Street Fighter 6

Street Fighter 6, популярный файтинг, выпущенный в июне, скоро получит еще один раунд обновлений. Capcom объявила, что и Street Fighter 6, и система идентификации Capcom пройдут техническое обслуживание сегодня вечером, 14 ноября, что приведет к временному простою игроков.

Начиная с 7:30 по тихоокеанскому стандартному времени / 10:30 по восточному стандартному времени серверы перейдут в автономный режим и, как ожидается, снова заработают в 10:30 по тихоокеанскому времени / 1:30 по восточному стандартному времени. В течение этого периода обслуживания все сетевые функции Street Fighter 6 будут недоступны, а также более широкая система идентификаторов Capcom, которая используется в различных других играх.

Хотя точная причина технического обслуживания не разглашается, есть надежда, что оно устранит ошибку SF6, которая позволяет некоторым персонажам использовать бесконечную шкалу привода во время матчей. Эта проблема вызвала разочарование у многих игроков, и сообщество с нетерпением ждет решения.

По мере поступления дополнительной информации обязательно следите за обновлениями EventHubs по этому обслуживанию и, возможно, даже выпуску примечаний к исправлениям. Capcom по-прежнему стремится обеспечить наилучшие игровые возможности для Street Fighter 6, и предстоящее техническое обслуживание станет еще одним шагом на пути к достижению этой цели.

Благодарим вас за ваше терпение, поскольку Capcom работает над тем, чтобы обеспечить плавный и честный игровой процесс для всех энтузиастов Street Fighter. Вас ждут захватывающие обновления, так что будьте готовы снова вступить в бой и продемонстрировать свои навыки!

FAQ

В: Когда будет проводиться техническое обслуживание Street Fighter 6 и системы идентификации Capcom?



О: Техническое обслуживание запланировано на 14 ноября с 7:30 до 10:30 по тихоокеанскому времени.

Вопрос: Что будет затронуто в период технического обслуживания?



О: Сетевые функции Street Fighter 6 и расширенная система идентификации Capcom будут временно недоступны.

Вопрос: Есть ли какая-либо информация о целях технического обслуживания?



О: Конкретные подробности технического обслуживания не разглашаются, но есть надежда, что оно будет включать исправление ошибки SF6, позволяющей определенным персонажам использовать датчик привода.

В: Где я могу найти обновления и примечания к патчам для Street Fighter 6?



О: Следите за обновлениями на EventHubs, чтобы быть в курсе последних обновлений по обслуживанию и потенциальному выпуску примечаний к исправлениям.

Вопрос: Почему необходимо техническое обслуживание?



О: Техническое обслуживание необходимо для обеспечения честного и приятного игрового процесса для всех игроков путем решения известных проблем и оптимизации игрового процесса Street Fighter 6.