В водах Антарктики обнаружен новый «морской паук»

В глубинах моря Росса вблизи Антарктиды обнаружен новый замечательный вид «морского паука». Это уникальное существо, получившее название Austropallene halanychi, было поднято на поверхность в январе 2013 года во время траления RVIB «Натаниэль Б. Палмер». Образец, консервированный в 95%-ном этаноле, теперь классифицируется как совершенно новый вид.

Этот морской паук выделяется среди своих собратьев сравнительно большими клешнями, напоминающими крабовые. Эти хелифоры, служащие стрелковым оружием существа, имеют отличительную особенность: их когти полностью смыкаются, и между неподвижными и подвижными пальцами не остается видимого пространства. Ученые определили это как важнейшую характеристику, которая отличает A. halanychi от других видов австрапалленов.

Это интригующее существо размером больше обычного морского паука может похвастаться ногами длиной 1.2 дюйма. Однако он не самый крупный в своем роде, поскольку у некоторых видов морских пауков ноги достигают более двух футов. Эти ноги играют для A. halanychi несколько ролей: они не только облегчают дыхание, но и необходимы для спаривания.

Обнаружение крупных репродуктивных органов у пойманного экземпляра указывает на то, что A. halanychi — самка, несущая яйца, готовые к размножению. Это открытие еще раз подтверждает мнение исследователей о том, что этот морской паук — совершенно новый вид.

Морские пауки, относящиеся к классу членистоногих, известны своим сегментированным экзоскелетом, суставчатыми конечностями и хитиновым панцирем. Их известно более 1,300 видов, и их можно встретить в различных регионах мира. Хотя морских пауков ошибочно относят к паукам и паукообразным, у них есть явные различия. Одной из определяющих особенностей является строение ног: у большинства видов есть четыре пары ходильных ног, которые могут выходить далеко за пределы тела.

Морские пауки — в первую очередь хищники, питающиеся различными морскими существами, такими как губки. Они могут даже установить паразитические отношения с морскими анемонами, питаясь, вставляя хоботок в хозяев. Хотя их среда обитания различается, морские пауки способны выживать на значительной глубине, в том числе до 23,000 XNUMX футов.

Открытие Austropalle halanychi расширяет наши знания о биоразнообразии антарктических вод. Это загадочное существо служит свидетельством интригующих и разнообразных форм жизни, населяющих глубины наших океанов.